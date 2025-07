Побег из тюрьмы на очень длинную дистанцию

60 лет назад, 8 июля 1965 года, из лондонской тюрьмы Уандсворт исчез ранее неоднократно судимый Рональд Биггс, участник Великого ограбления поезда. Следующие 36 лет он оставался недоступным для британского правосудия. За это время Биггс побывал в Австралии и в Бразилии, развелся с женой и обзавелся новой семьей, пережил смерть сына, стал жертвой похищения, раздал многочисленные интервью, поиграл панк-рок вместе с участниками группы Sex Pistols. В старости Биггс решил вернуться в Лондон. Не для того, чтобы сесть в тюрьму,— чтобы выпить пива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ронни Биггс стал самым знаменитым британским преступником не только из-за дерзкого ограбления, но и потому, что ему много лет удавалось избегать наказания

Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images Ронни Биггс стал самым знаменитым британским преступником не только из-за дерзкого ограбления, но и потому, что ему много лет удавалось избегать наказания

Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images

Текст: Алексей Алексеев

Мелкий воришка

Первый раз Рональд Артур «Ронни» Биггс предстал перед судом в 15-летнем возрасте — за то, что украл, согласно разным источникам, то ли ластик, то ли карандаши в магазине Littlewoods. В 1947 году 18-летний Рональд Биггс поступил на военную службу и был зачислен в Королевские военно-воздушные силы. В феврале 1949-го его с позором уволили оттуда. А все потому, что, находясь в самовольной отлучке, Биггс ограбил аптеку. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

С 1949 по 1963 год он был осужден еще девять раз. Поскольку по британским законам того времени Биггс считался несовершеннолетним (возраст наступления совершеннолетия был снижен с 21 года до 18 лет в 1970-м), до 1950 года его отправляли отбывать наказание в исправительные заведения для несовершеннолетних или отделения для несовершеннолетних в мужских тюрьмах. В тюрьме Уормвуд-Скрабс в 1949-м Ронни Биггс познакомился с Брюсом Рейнольдсом.

В 1953 году Биггс и Рейнольдс оказались вместе в лондонской тюрьме Уандсворт — уже как взрослые нарушители.

В 1957 году в лондонском пригородном поезде 28-летний Биггс познакомился с 18-летней Чармин (современное произношение имени Хармиана, которое носила служанка у Шекспира в «Антонии и Клеопатре») Пауэлл. У них начался бурный роман.

Отец Чармин был категорически против отношений дочери с Биггсом. Девушка сбежала со своим избранником, предварительно украв £200 из кассы в компании по скупке и продаже золота, в которой работала.

Когда деньги закончились, Биггс решил исправить ситуацию привычным для себя способом — с помощью очередной кражи.

2 апреля 1958 года Биггса, его невесту и друга, Майкла Хейнза, задержали при попытке кражи со взломом. Пауэлл и Хейнз были осуждены условно, Биггса приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. 1 декабря 1959-го он досрочно вышел на свободу. 20 февраля 1960-го Рональд Биггс и Чармин Пауэлл зарегистрировали брак. 23 июля родился их первый ребенок — Николас Грант Биггс. Молодая семья поселилась в доме 37 по Алпайн-роуд в городе Редхилл, графство Суррей.

24 марта 1963 года появился на свет их второй ребенок — Кристофер Дин Биггс. Ронни Биггс решил, что нужно купить дом, в котором они в то время жили. На первоначальный взнос денег у него не было. Он попросил в долг у старого приятеля Брюса Рейнольдса. Тот предложил ему более выгодный вариант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После того, что произошло в 1963 году, этот железнодорожный мост получил неофициальное название «мост грабителей поезда»

Фото: Spborthwick / Wikipedia После того, что произошло в 1963 году, этот железнодорожный мост получил неофициальное название «мост грабителей поезда»

Фото: Spborthwick / Wikipedia

Великое ограбление поезда

Август 1963 года начался для Ронни Биггса удачно — в первый уикенд месяца он выиграл на скачках £510 (примерно соответствует современным £13,6 тыс.).

8 августа ему исполнилось 34 года. В этот день он принял участие в одной из самых громких краж в истории Великобритании — Великом ограблении поезда. Даже британская транспортная полиция признает, что это было «блестяще спланированное и исполненное преступление».

Рано-рано утром 8 августа 1963 года из Глазго отправился почтовый состав. Конечным пунктом его маршрута был лондонский вокзал Юстон. Во втором вагоне находился самый ценный груз — наличные. Обычно их сумма не превышала £300 тыс., но в тот день из-за банковских выходных в Шотландии денег было гораздо больше — около £2,3 млн (примерно соответствует современным £61,55 млн).

Около трех часов утра поезд проехал мимо города Лейтон-Баззард.

Вскоре машинист Джек Миллс увидел красный сигнал и остановил поезд. Сигнал был ложным: на зеленый оказалась надета перчатка, а к проводам, которые вели к лампочке, подававшей красный свет, была подключена батарейка.

Второй машинист Дэвид Уитби вылез из локомотива, чтобы позвонить сигналисту и узнать, что произошло.

Уитби обнаружил, что провода, ведущие к линейному телефону, перерезаны. Когда он развернулся, чтобы вернуться к поезду, на него напали и сбросили с крутой железнодорожной насыпи.

Тем временем человек в маске забрался в кабину поезда и ударил по голове машиниста, отчего тот потерял сознание. Остальные участники нападения отцепили большую часть вагонов, оставив с локомотивом только два первых.

Преступники планировали проехать на поезде около мили (1,6 км) — до места, где их ждал автомобиль, на котором они должны были увезти наличные. Один из членов банды ранее пытался освоить управление поездом, но оказалось, что он тренировался на других локомотивах, а этот оказался для него слишком сложным. Рональд Биггс привел машиниста в чувства и приказал ему вести состав.

На мосту Брайдго машинисту скомандовали остановиться. Грабители, выстроившись в цепочку, выгрузили из второго вагона 120 мешков с деньгами общим весом около 2,5 т. Напоследок один из нападавших приказал работникам почты, находившимся в вагоне и сопровождавшим груз, в течение получаса оставаться на месте. Этим он, правда, помог расследованию: следователи предположили, что у злоумышленников есть убежище примерно в получасе езды от места преступления.

Так оно и было.

Налетчики арендовали фермерский дом в Оукли, графство Бакингемшир. Там они в течение нескольких дней отмечали успех проведенной операции, делили наличные и играли в «Монополию» на настоящие деньги.

На след преступников помог выйти житель Оукли, сообщивший полиции, что видел подозрительных людей на соседней ферме. Полиция проверила сигнал. На ферме нашли большое количество брошенной еды, спальные мешки, обертки для денег, почтовые мешки. Но ни преступников, ни денег там не было.

На «Монополии» и на бутылке из-под кетчупа обнаружили отпечатки пальцев. Поскольку все участники нападения ранее были судимы, и образцы их отпечатков пальцев имелись в распоряжении полиции, вскоре начались аресты.

Одним из задержанных был Ронни Биггс — это его отпечатки были на бутылке. Куда делись два мешка с £147 тыс., с которыми Биггс вернулся домой после нападения на поезд, полиции выяснить не удалось. При обыске в доме, где жили Биггсы, были найдены только выигранные на скачках £510.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арест троих участников Великого ограбления поезда Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Рональда Биггса доставляют на предварительные судебные слушания. Сентябрь 1963 года Фото: Freddie Cole / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Арест троих участников Великого ограбления поезда Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Рональда Биггса доставляют на предварительные судебные слушания. Сентябрь 1963 года Фото: Freddie Cole / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Неполные 30 лет

Суд над участниками Великого ограбления поезда начался 20 января 1964 года. Но в феврале рассмотрение дела Биггса было прекращено из-за ошибки, допущенной в ходе слушаний,— давший показания в качестве свидетеля обвинения детектив упомянул, что Биггс и Рейнольдс, считавшийся организатором нападения на поезд, познакомились в тюрьме. По мнению судьи, эта информация могла повлиять на решение присяжных. Обвинения против Биггса были рассмотрены заново.

16 апреля 12 участникам ограбления почтового поезда был вынесен приговор: 7 человек, в том числе Рональд Биггс, были приговорены к 30 годам тюрьмы каждый, остальные — к различным срокам заключения, от 3 до 25 лет.

Одним из семи приговоренных к 30 годам был Чарли Уилсон. Во время суда газетчики дали ему прозвище Молчаливый Человек, так как он отказывался что-либо говорить на процессе. Менее чем через четыре месяца после суда, 12 августа, трое мужчин в масках с помощью дубликатов ключей проникли в тюрьму в Бирмингеме, где Уилсон отбывал наказание, и освободили его.

Биггса после суда отправили в хорошо знакомую ему тюрьму Уандсворт.

8 июля 1965 года, около 15 часов, ярко-красный мебельный фургон появился в проезде между тюремной стеной и домами, в которых жили семьи служащих. В тюремном дворике в это время находились на прогулке 14 человек, в досье которых значилось «склонен к побегу». В 15:05 надзиратель, наблюдавший за этими заключенными, увидел, как над стеной появилась голова мужчины в маске-чулке. Надзиратель ударил в колокол, подавая сигнал о чрезвычайном происшествии. Мужчина в маске-чулке скинул во дворик две лестницы — веревочную и стальную. Биггс и еще трое заключенных немедленно бросились к лестницам и быстро перелезли через стену. Несколько охранников попытались остановить беглецов, но им помешали оставшиеся заключенные.

Кроме Биггса из тюрьмы сбежали Роберт Андерсон (отбывал 12-летний срок за сговор с целью ограбления почтальона), знакомый Биггсу еще по тюрьме для несовершеннолетних Эрик Флауэр (12 лет за вооруженное ограбление в составе группы) и Патрик Дойл, он же Энтони Дженкинс (4 года за сговор с целью ограбления).

Министр внутренних дел был немедленно проинформирован о случившемся. Началась масштабная полицейская операция по поимке беглецов.

На следующий день Скотленд-Ярд получил информацию о том, что Биггс может укрываться в поместье Винтерфорд-хаус в Крэнли, графство Суррей, которым владел Мирча Григоре Кароль Гогенцоллерн, также известный как Кароль Ламбрино, старший сын короля Румынии Кароля II. Полицейские тщательно обыскали поместье, но никого не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема побега Ронни Биггса из тюрьмы Уандсворт

Фото: Daily Mirror / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images Схема побега Ронни Биггса из тюрьмы Уандсворт

Фото: Daily Mirror / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Новое лицо, новые имена

Вскоре после побега, о котором писали все британские газеты, Чармин Биггс получила весточку от мужа. Он покинул Великобританию на сухогрузе с зерном и теперь ждал ее и детей в Париже. Чармин в это время была беременна от другого мужчины. Она сделала аборт и вместе с сыновьями отправилась в Париж.

Ронни Биггс во французской столице сделал пластическую операцию, заплатив за нее около £40 тыс. Еще £55 тыс. он выложил людям, которые помогли ему обзавестись фальшивыми документами, покинуть Великобританию и вместе с семьей добраться до Австралии.

29 декабря Теренс Фарминджер (так теперь звали Биггса) прилетел в Сидней. Вместе с ним в Австралию прибыл его старый приятель Эрик Флауэр.

Жена (теперь ее звали Маргарет Фарминджер) и дети Биггса оказались в Австралии в июне 1966 года. «Я очень его любила и не хотела, чтобы дети росли без отца»,— рассказывала впоследствии Чармин.

Затем Рональд Биггс еще раз поменял имя, став Терри Кингом. Семья поселилась в Аделаиде. Там у них родился третий сын — Фарли. Вскоре после его появления на свет Биггс получил весточку с родины: Интерпол знает, что он в Австралии, и разыскивает его.

Согласно популярной в Австралии городской легенде, сам Ронни был виноват в том, что о нем узнали,— якобы он наболтал про себя лишнего любовнице при расставании. Та со злости сообщила в полицию.

Полиция не поверила, но проверила.

Как бы то ни было, но Теренс и Шарон Кук (так их теперь звали) с тремя детьми переехали из Аделаиды в Мельбурн. Ронни нашел работу по своей легальной профессии — плотником. Чармин устроилась на кондитерскую фабрику. Эрик Флауэр с женой и дочерью также за компанию переехали из Аделаиды в Мельбурн.

24 октября 1969 года австралийская полиция задержала Эрика Флауэра в Сиднее. Ронни Биггс, как сообщало агентство Reuters, также находился в Сиднее и дважды в последний момент ускользал от полиции. На самом деле он не покидал Мельбурн, а скрывался в доме друзей. В марте 1970 года Биггс по паспорту друга сел на корабль в мельбурнском порту и покинул Австралию. После 20-дневного морского перехода он прибыл в Панаму, а оттуда вылетел в Бразилию.

Чармин с детьми осталась в Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рональд Биггс со своей бразильской подругой Раймундой Розен де Кастро Фото: Keystone / Getty Images Узнав об аресте мужа, Чармин Биггс прилетела из Австралии в Бразилию. Фотография сделана во время их тюремного свидания Фото: AP Ронни Биггс гуляет по Рио-де-Жанейро Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Рональд Биггс со своей бразильской подругой Раймундой Розен де Кастро Фото: Keystone / Getty Images Узнав об аресте мужа, Чармин Биггс прилетела из Австралии в Бразилию. Фотография сделана во время их тюремного свидания Фото: AP Ронни Биггс гуляет по Рио-де-Жанейро Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Из Бразилии выдачи нет

Рио-де-Жанейро стал новым домом Ронни Биггса на десятилетия. Теперь его звали Майк Хейнз.

В 1971 году в автокатастрофе в Мельбурне погиб его старший сын Николас. Биггс очень тяжело переживал смерть ребенка. Он даже пошел в британское консульство, чтобы сдаться в руки правосудия, но в последний момент передумал.

В 1974 году корреспондент газеты Daily Express Колин Маккензи узнал от случайного знакомого на вечеринке, что Рональд Биггс может находиться в Рио-де-Жанейро. Вместе с еще одним журналистом и фотографом Маккензи вылетел в Бразилию.

Биггс согласился дать Daily Express эксклюзивное интервью за £30 тыс. (хотя сначала попросил £50 тыс.), после чего должен был вместе с журналистами вернуться в Лондон и сдаться властям, надеясь, что ему скостят срок. Деньги за интервью он собирался поделить поровну — половину жене, половину бразильской подруге, стриптизерше Раймунде Розен де Кастро.

Но, решило руководство газеты Daily Express, будет аморально не проинформировать полицию о том, что разыскиваемый преступник скрывается в Бразилии. Вслед за журналистами в Рио прибыл детектив — старший суаперинтендант Скотленд-Ярда Джек Слиппер, занимавшийся расследованием Великого ограбления поезда.

Существует несколько версий того, как именно был задержан Ронни Биггс.

В первополосной статье Daily Express, напечатанной в 1974 году, сообщалось, что Джек Слиппер схватил преступника в номере отеля Trocadero, когда тот был без штанов, в компании 22-летней любовницы Люсии Гомеш.

Согласно более поздней газетной версии, арест произошел в отеле Trocadero, но никакой любовницы не было, а Биггс был в плавках, потому что собирался пойти на пляж.

Наконец, в семейном варианте истории полицейский пришел в квартиру Биггса вслед за журналистами.

Джек Слиппер при задержании произнес следующие слова: «Рад снова тебя встретить, Ронни. Думаю, ты меня помнишь. Давненько не виделись».

В тюрьме Биггс узнал, что его не выдадут в Великобританию, так как между Бразилией и Великобританией нет соглашения об экстрадиции, к тому же он будущий отец ребенка-бразильца — Раймунда была беременна. В мае Ронни Биггс вышел из тюрьмы. Его сын Мишел Фернанд Насименто де Кастро Биггс (Майкл Биггс) родился 16 августа 1974 года.

Чармин, узнав из газет об аресте мужа, прилетела в Рио-де-Жанейро. Новость о том, что от него беременна другая женщина, привела ее в ярость. Она порвала висевшую в гардеробе одежду Раймунды. Чармин подала на развод, решив, что это поможет Ронни остаться в Бразилии.

Раймунда, в свою очередь, также не простила обмана. Лишь во время полицейского обыска она узнала, как на самом деле зовут Биггса. Когда Майклу было 11 месяцев, Раймунда уехала в Европу, так что Биггсу пришлось воспитывать младшего сына в одиночку.

В 1978–1979 годах Ронни Биггс принял участие в съемках псевдодокументального фильма «Великое рок-н-ролльное надувательство», в котором сыграл роль Изгнанника. Фильм был посвящен вымышленной истории группы Sex Pistols. Он также участвовал в записи двух песен Sex Рistols уже после ухода из группы Сида Вишеса и Джонни Роттена. В песне No One is Innocent есть такие строки:

Ronnie Biggs was doing time, till he done a bunk,

Now he says he`s seen the light, and he`s sold his soul for punk.

(«Ронни Биггс сидел на нарах, но не стал мотать срок.

Теперь он прозрел и готов продать душу за панк-рок»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ронни Биггс вписал свое имя не только в историю криминалистики, но и в историю панк-рока, снявшись в фильме «Великое рок-н-ролльное надувательство» Фото: PA Images / Getty Images Рональд Биггс в Рио-де-Жанейро с Раймундой Розен де Кастро и их сыном Майком. 1987 год Фото: Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Ронни Биггс вписал свое имя не только в историю криминалистики, но и в историю панк-рока, снявшись в фильме «Великое рок-н-ролльное надувательство» Фото: PA Images / Getty Images Рональд Биггс в Рио-де-Жанейро с Раймундой Розен де Кастро и их сыном Майком. 1987 год Фото: Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma / Getty Images

Барбадосский пленник

16 марта 1981 года Рональд Биггс отправился в ресторан Roda Viva на встречу с мужчиной, который представился журналистом. Кроме фальшивого журналиста на встречу пришли несколько крепких парней. Биггс их узнал. Двумя годами раньше они появились в Рио, подружились с ним и предложили полететь на съемки кино. Он отказался, заподозрив, что его хотят похитить. На этот раз Биггса действительно похитили. Мужчины силой вывели его из ресторана, запихнули в холщовый мешок с четырьмя ручками для переноски и доставили к самолету, на котором вылетели в город Белен. Там пленника погрузили на яхту и поплыли к острову Барбадос. На яхте Биггса угощали спиртным и сигарами.

Похитители, профессиональные охранники, бывшие военнослужащие Специальной воздушной службы, надеялись, что власти Барбадоса, входящего в Содружество наций, выдадут Биггса Великобритании.

На подходе к Барбадосу на яхте сломался генератор. Команда подала сигнал SOS.

Надежды похитителей не сбылись. С Барбадоса Биггса вернули в Бразилию.

Пока он был в плену, его сын Майкл выступил по телевидению с просьбой о возвращении отца. Он сказал: «Я знаю, что он нужен королеве, но мне он нужен больше».

Мальчика заметил глава бразильского представительства компании звукозаписи CBS Records в Бразилии и пригласил его в состав первой бразильской детской музыкальной группы Turma de Balao Magico («Банда "Волшебный воздушный шарик"»). Группа просуществовала шесть лет. За это время было продано 12 млн дисков. Майкл также был участником детской телепередачи «Волшебный воздушный шарик». Заработки Майкла обеспечивали им с отцом хороший уровень жизни.

Но Ронни Биггс не хотел существовать только на деньги сына и пытался заработать на своей популярности. Он принимал у себя дома туристов, рассказывал о себе, продавал чашки и футболки со своим портретом.

В 1981 году была опубликована его автобиография (впоследствии она будет несколько раз переиздана). Он выступил соавтором сценария автобиографического фильма «Пленник Рио», рекламировал средство для роста волос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка альбома группы Turma de Balao Magico, участником которой был Майкл Биггс Фото: shopee.com.br Ронни Биггс в Рио-де-Жанейро с друзьями, с которыми познакомился в заключении. Справа — Брюс Рейнольдс, организатор Великого ограбления поезда. Слева — Ройстон Шоу, известный также как Милашка и Злая Машина. 1999 год Фото: Douglas Engle / AP Автобиография Биггса выдержала несколько переизданий Фото: Sphere Books Похороны Рональда Биггса 3 января 2014 года. Во главе похоронного кортежа — джаз-банд Фото: Dan Kitwood / Getty Images Гроб с телом Ронни Биггса прибывает в лондонский крематорий Голдерс-Грин Фото: Yui Mok - WPA Pool / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Обложка альбома группы Turma de Balao Magico, участником которой был Майкл Биггс Фото: shopee.com.br Ронни Биггс в Рио-де-Жанейро с друзьями, с которыми познакомился в заключении. Справа — Брюс Рейнольдс, организатор Великого ограбления поезда. Слева — Ройстон Шоу, известный также как Милашка и Злая Машина. 1999 год Фото: Douglas Engle / AP Автобиография Биггса выдержала несколько переизданий Фото: Sphere Books Похороны Рональда Биггса 3 января 2014 года. Во главе похоронного кортежа — джаз-банд Фото: Dan Kitwood / Getty Images Гроб с телом Ронни Биггса прибывает в лондонский крематорий Голдерс-Грин Фото: Yui Mok - WPA Pool / Getty Images

Возвращение

В 1997 году между Великобританией и Бразилией был заключен договор о взаимной экстрадиции преступников. Но Верховный суд Бразилии отклонил запрос Великобритании о выдаче Биггса.

В конце 1990-х Ронни Биггс пережил три инсульта, у него появились проблемы с речью. 3 мая 2001 года он сообщил газете The Sun, что намерен вернуться в Великобританию. И в тот же день отправил электронное письмо в британскую полицию, в котором написал о своих планах. Он прилетел на частном самолете Dassault Falcon 900, оплаченном The Sun.

Ронни заявлял, что его последнее желание — выпить пинту горького пива в лондонском районе Маргейт. В самолете было пиво, а также его любимая английская еда — карри и намазку мармайт. Но ему хотелось выпить пива в пабе.

В аэропорту Рио-де-Жанейро Биггса провожали толпы репортеров и фотографов. В лондонском аэропорту его встречали 60 полицейских. Прессу близко не подпустили. От самолета его доставили в суд, а оттуда — в лондонскую тюрьму Белмарш — досиживать 28-летний срок.

В 2002 году в тюрьме был заключен его брак с Раймундой Розен. Здоровье Биггса продолжало ухудшаться. В 2006 году его из соображений милосердия перевели в тюрьму с более мягким режимом — Норидж. В начале 2009 года комиссия по условно-досрочному освобождению ходатайствовала о выходе Ронни на свободу, но министр юстиции Джек Строу ответил отказом, мотивировав тем, что Биггс «совершенно не чувствует раскаяния». Но уже в августе 2009 года в связи с очередными проблемами со здоровьем Ронни Биггса отпустили. Это произошло за два дня до его 80-го дня рождения.

В последующие — и последние — годы жизни он большую часть времени проводил в больницах.

В 2012-м на экраны вышел британский сериал «Миссис Биггс» — о судьбе Чармин. Перед премьерой она прилетела из Австралии в Лондон, чтобы повидаться с бывшим мужем. 18 декабря 2013 года состоялась премьера мини-сериала BBC «Великое ограбление поезда». Так совпало, что именно в этот день Рональд Биггс скончался в одном из лондонских домов престарелых.