Мэр Оренбурга выбрал окоп

Депутаты городского совета Оренбурга 3июля приняли досрочную отставку мэра Сергея Салмина («Единая Россия»). В конце февраля градоначальник отправился на специальную военную операцию (СВО), а по завершении добровольческого контракта решил, что будет нужнее на фронте. Врио губернатора Евгений Солнцев назначил на его место выходца из Москвы Альберта Юмадилова. По мнению эксперта, новый глава региона приступил к формированию команды из числа близких чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orenburg.ru Фото: orenburg.ru

За отставку Сергея Салмина по собственному желанию проголосовал тридцать один из тридцати четырех депутатов горсовета. Сам мэр обратился к ним через Telegram, опубликовав короткое видео. «Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Министерством обороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я сейчас оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей. И в то же время понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя»,— объяснил градоначальник, который за время службы обзавелся густой бородой.

Сергей Салмин был избран главой Оренбурга в марте 2022 года. На тот момент губернатором региона являлся Денис Паслер, который 26 марта 2025 года перешел на аналогичную должность в Свердловскую область, а его место занял премьер-министр Донецкой народной республики Евгений Солнцев. В период муниципальной службы градоначальника неоднократно критиковали, в том числе в связи с неудовлетворительными результатами работы по устранению последствий паводка 2024 года: горожане жаловались на бездействие муниципальных властей в части восстановления территории и оказания помощи пострадавшим. В феврале 2025 года господин Салмин объявил, что уходит добровольцем на СВО. Там он под позывным Самбист командует группой дроноводов в составе батальона «Барс-3».

На заседании городского совета его председатель Ольга Березнева призналась, что решение градоначальника стало для депутатов неожиданностью. «Сергей Александрович — крепкий хозяйственник, и за период его полномочий в Оренбурге было сделано многое»,— констатировала она, назвав решение мэра продлить контракт «волевым» и пожелав ему «выполнить все поставленные задачи СВО и вернуться домой».

Сразу после этого Евгений Солнцев назначил временно исполняющим полномочия главы Оренбурга Альберта Юмадилова — выпускника МГУ и бывшего первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы. Врио губернатора охарактеризовал нового градоначальника как «человека с серьезным управленческим опытом» и напомнил, что он курировал вопросы благоустройства, ЖКХ и реализацию крупных инфраструктурных проектов столицы. По мнению господина Солнцева, господин Юмадилов сможет стать «хозяином» города, «который возьмет на себя ответственность за порядок».

Евгений Солнцев приступил к формированию собственной команды, в которую Сергей Салмин не вписывался, считает политолог Илья Ананьев: «Думаю, у Дениса Паслера будут аналогичные перемены в Екатеринбурге». По словам эксперта, назначение главой административного центра близкого себе чиновника — это стандартная практика для большинства врио губернаторов. Благодаря новому федеральному закону о местном самоуправлении, который вступил в силу 19июня, делать это стало проще: теперь глав муниципалитетов назначают не депутаты, а непосредственно глава региона, и он же выдвигает кандидатов в мэры региональной столицы. Выборы главы Оренбурга по новой процедуре пройдут после внесения соответствующих изменений в устав города.

Георгий Портнов