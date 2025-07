По долларам и по взгорьям

240 лет назад, 6 июля 1785 года, американский Конгресс утвердил доллар в качестве валюты недавно образованных Соединенных Штатов. При этом само слово «доллар» использовал в своих пьесах еще Шекспир, а происходит оно от названия города Йоахимсталь, который сейчас находится на территории Чехии. В длинной истории доллара есть и пиастры, и купюры в $10000, и произведения искусства, и коллекционные редкости.

Дедушка доллара йоахимсталер

Название «доллар» происходит от слова «талер» — обозначения одной из самых популярных монет XVI–XVIII века. В начале XVI века в окрестностях города Йоахимсталь — сейчас это Яхимов в Чехии — были обнаружены огромные залежи серебра. Само название города — Joachimsthal — означает «долина Иакова». Немецкое слово Tal родственно славянским «дол» и «долина», так что у доллара есть и славянские корни.

Тиражи монет, которые стали изготавливать в Йоахимстале и называли йоахимсталерами, тоже были огромными для своего времени — в некоторые годы чеканили серебром по миллиону штук. Поэтому неудивительно, что по всей Европе распространились монеты, названия которых происходили от йоахимсталеров (само слово вскоре сократили просто до талера),— это и голландские дальдеры, и итальянские таллеро, и русские ефимки (в этом случае название восходит к первой части слова). От талера произошло и слово «доллар» — и сначала он не имел никакого отношения к Америке.

Доллар, воспетый Шекспиром

К началу XVII века долларами в Англии называли крупную серебряную монету, сходную по весу и стоимости с талерами. Интересно, что слово «доллар» есть уже в трагедии «Макбет» Уильяма Шекспира, написанной в 1602–1603 годах.

Правда, на русском это слово в большинстве переводов не сохранено. В переводе Бориса Пастернака отрывок звучит так:

Норвежцы мира просят. Мы же им

Не разрешили хоронить убитых,

Пока король их Свен не заплатил

В Сент-Кольме десять тысяч золотыми.

В других переводах говорится о «десяти тысячах талеров» или «десяти тысячах серебром». Однако в оригинале речь идет именно о долларах: «Till he disbursed at Saint Colme’s Inch Ten thousand dollars to our general use».

Доллары, которые пиастры

Однако американский доллар является наследником скорее не этой монеты, а испанских доларов (dolar), имевших широкое хождение в Новом Свете и других регионах. Название «долар» тоже происходило от талеров, однако чаще такие монеты, которые равнялись восьми реалам (отсюда еще одно английское название piece of eight или испанское peso de ocho), называли песо или пиастрами. Кстати, впоследствии американские доллары иногда тоже называли пиастрами — именно так их обозначили во французской версии договора о покупке Соединенными Штатами в 1803 году огромных французских владений в Северной Америке.

История доллара за €300

Именно Испания в 2017 году выпустила огромную — весом примерно килограмм — серебряную монету под названием «История доллара». На ней помимо портрета короля Испании Филиппа VI изображены семь исторических монет, включая йоахимсталер, испанский песо, рейхсталер Священной Римской империи и первый американский доллар 1794 года. Хотя номинал этой памятной монеты равен €300, килограммовый серебряный сувенир продается существенно дороже — примерно за €2 тыс.

Наконец американский

6 июля 1785 года началась история доллара как валюты недавно образованных в ходе Войны за независимость США. Тогда Континентальный Конгресс постановил, что «денежной единицей Соединенных Штатов является один доллар». Не менее важным было требование основываться на десятичной системе, то есть делить доллар на 100 центов. Это не такое очевидное решение в условиях, когда британская и некоторые другие денежные системы все еще были более архаичными (Великобритания перешла на десятеричную денежную систему только в 1971 году).

Говорят, что тут приложил руку один из отцов-основателей Томас Джефферсон, который хотел, чтобы американская валюта была более рациональной и передовой.

Кстати, его портрет есть на одной из купюр, правда на наименее популярной — в $2.

Тем временем решение о создании собственной валюты некоторое время оставалось лишь на бумаге. Только в 1792 году американский Конгресс принял так называемый Монетный акт, установивший точные параметры монет. А первые монеты были отчеканены в 1794 году — в том числе первый доллар, Flowing Hair Dollar, названный так потому, что на нем была изображена женщина с развевающимися волосами, символизирующая свободу. Самым крупным дензнаком стал тогда так называемый орел (Eagle) — золотая десятидолларовая монета.

А вот официальных бумажных денег в США еще долго не было. Это не значит, что не было бумажных денег вообще, их печатали и только что провозгласившие независимость штаты, и многочисленные частные банки, корпорации и другие организации. Однако именно официальные общенациональные долларовые купюры в США впервые стали выпускать только в 1861 году.

«Отец-основатель c 10 долларов»

Хотя Томас Джефферсон и приложил руку к возникновению доллара, считается, что главным создателем американской денежной системы стал другой отец-основатель — Александр Гамильтон. Поэтому в популярном бродвейском мюзикле «Гамильтон» его описывают как «The ten-dollar founding father» — эту фразу можно прочесть и как «отец-основатель с 10-долларовой банкноты», и как «отец-основатель 10 долларов».

В отличие от некоторых других основателей США, в том числе того же Джефферсона, которые выступали за сильные штаты и относительно слабое центральное правительство, Гамильтон был главным поборником идеи сильного федерального правительства с единой финансовой системой, национальным долгом (вместо долга штатов), монетным двором и центральным банком. В итоге он стал первым министром финансов США и настоял на том, что долг должен быть общенациональным. Он также способствовал созданию первого национального банка. Правда, тот просуществовал недолго, а настоящего центрального банка в США не было до начала XX века, когда в 1913 году появилась Федеральная резервная система.

Портрет Гамильтона помещен на купюру $10 — и именно благодаря популярности мюзикла остается там до сих пор. Дело в том, что в 2015 году власти хотели поместить на эту купюру изображение американской женщины, однако большая популярность бродвейского шоу про Гамильтона спасла его изображение на купюре.

Меняющиеся лица

Оформление на всех купюрах менялось с 1861 года. Что не менялось, так это введенный в 1866 году запрет на изображение на купюрах ныне живущих людей.

Самая общеизвестная долларовая банкнота — $1 с портретом первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона — тоже появилась не сразу. Сначала на купюре в $1 красовался тогдашний министр финансов Салмон Чейз, а потом некоторое время — жена Джорджа Вашингтона Марта. Она же стала первой женщиной на американских банкнотах. На купюре в ее нынешнем виде представлен неоконченный портрет Вашингтона кисти художника Гилберта Стюарта, написанный в 1795 году.

Не менее известная купюра — $100 с изображением шестого президента США Бенджамина Франклина — тоже сменила несколько лиц. В том числе на ней присутствовал Авраам Линкольн. И только в 1914-м на ней появился именно Франклин. Для этого также был выбран портрет — кисти французского художника Жозефа Дюплесси, написанный около 1785 года.

60 лет и $1

Дизайн крупных долларовых купюр меняется намного чаще, чем у мелких. Объяснение этому не эстетическое, а чисто практическое. 100-долларовые купюры часто подделывают, поэтому их вид регулярно варьируют, вводя такие современные способы защиты, как нить, видная лишь в ультрафиолетовом излучении, водяные знаки, микропечати и т. д.

А вот в подделке однодолларовой купюры нет никакого экономического смысла.

Поэтому она остается неизменной дольше всех — ее дизайн почти не менялся с 1935 года, а вообще никаких изменений не было с 1963-го. При этом никакие старые доллары официально не выводятся из обращения, так что теоретически сейчас можно заплатить и купюрами, выпущенными в конце XIX века.

Хлопковые деньги

Хотя банкноты и называют бумажными деньгами, на самом деле некоторые из них производят совсем не из бумаги. Долларовые банкноты сейчас тканевые — они на 75% состоят из хлопка и на 25% из льна. Распространенное в свое время сленговое название долларов — гринбеки (greenback, зеленая спина) — связано с тем, что первые банкноты, которые печатали в 1860-е, были ярко-зелеными с обратной стороны. Довольно быстро доллары стали скорее серыми (ну или разноцветными, если присматриваться к купюрам), но название закрепилось надолго.

Что касается производства, то купюры достоинством $1 и $2 стоят дешевле всего — их печать обходится в 5,4 цента за купюру. Что интересно, самой дорогой в производстве является купюра не $100, а $50 — 19,4 цента. Произвести $100 стоит 15,5 цента. Однако купюра $1 и изнашивается существенно — в среднем за 5,8 года против 15,5 года для $100.

Почему именно $?

Есть разные версии происхождения значка доллара — $ (S с одной или двумя поперечными чертами). Самой правдоподобной, хотя и не самой интересной, остается версия, что такой знак происходит от слова песо, который был синонимом испанского долара.

Согласно этой версии, сначала значок включал наложенные друг на друга P и S, однако в итоге осталась лишь S с чертой.

Другая версия — знак происходит от наложенных друг на друга U и S, обозначающих Соединенные Штаты (US).

Еще одна версия — происхождение от клейма PTSI монетного двора в Потоси в современной Боливии, где с XVI-го до начала XIX века массово чеканили серебряные песо. Более экзотическая версия приписывает происхождение знака $ торговле рабами. По-испански esclavo — раб, а clavo — гвоздь. Таким образом, число рабов могло обозначаться цифрой и словом S-clavo (5 S-clavo — 5 рабов). Впоследствии S-clavo могло для краткости трансформироваться в S с вертикальной чертой, символизирующей гвоздь.

Где был Джордж Вашингтон?

Еще в 1998 году энтузиасты запустили сайт Where’s George (Где Джордж) — на нем можно вводить данные долларовых купюр и отслеживать, в каких городах и странах побывала эта конкретная банкнота (если кто-то другой уже вводил ее данные на сайт). Как сообщается на самом сайте, туда уже ввели данные более чем 327 млн купюр. Конечно, в сравнении со всем количеством циркулирующих долларов — это капля в море: так, в 2016 году в обращении находилось 11,7 млрд купюр по $1, 11,5 млрд — по $100 и почти 15 млрд всех остальных купюр.

Фантомные $2

Реже всего встречается $2 — их в обращении всего 1,2 млрд. Некоторые американцы вообще считают, что эта купюра выведена из оборота, а часть магазинов не хочет ее принимать. Печать $2 и правда приостанавливалась на десять лет из-за низкого спроса на такие купюры — с 1966 по 1976 год, однако затем возобновилась. Редкость таких банкнот еще усиливается тем, что многие американцы, в руки которым попадают $2, решают не расплачиваться ею, а сохранить для коллекции, и редкая купюра становится еще более редкой. Еще больше ценятся коллекционерами старые версии купюр с красной, а не зеленой печатью — их выпускали до 1966 года.

Банкнота $100000

Вот уже много десятилетий самой крупной долларовой купюрой являются $100. Однако в период с 1878 по 1934 год существовали более крупные наличные вплоть до $10 тыс. В 1930-е хотели также ввести купюру $100 тыс., однако в итоге от этой идеи отказались. Пробные партии — в общей сложности 42 тыс. банкнот $100000 — даже отпечатали, на них изображен президент США Вудро Вильсон. Однако в итоге большую часть банкнот уничтожили.

В последнее время снова появились идеи, хотя и не слишком серьезные, о введении купюр более крупного номинала.

В феврале текущего года один из конгрессменов-республиканцев предложил выпустить купюру номиналом $250 и поместить на ней изображение Дональда Трампа. «Самая ценная купюра — самому ценному президенту»,— объяснил свою инициативу конгрессмен. Если самому выпуску купюры такого номинала теоретически ничего не мешает, изображать на ней нынешнего президента, как и любого ныне живущего человека, по американскому закону нельзя.

Доллар как искусство

Было бы странно, если бы доллар не появился и в произведениях искусства. Самые известные произведения, в центре которых находится доллар, связаны с поп-артом — течением, специализирущемся на встраивании в искусство обычных предметов и продуктов массового потребления. Несколько таких работ есть в творчестве Энди Уорхола — это, например, серия картин «Знак доллара» (на них изображен собственно знак доллара в разных цветах) или «200 однодолларовых купюр» (именно они и представлены на полотне). Другой классик поп-арта, Рой Лихтенштейн, написал работу «Десятидолларовая купюра», но был не столь буквален, как Энди Уорхол: на картине запечатлена купюра в деконструированном виде, что создает перекличку с работами кубистов.

А в 2022 году аукционный дом Sotheby’s провел выставку «Искусство делать деньги» (The Art of Making Money), на ней была представлена 21 работа с изображением доллара. Там были и произведения Энди Уорхола, и работы Кита Харинга, Тима Нобла и Сью Вебстер.

Не только американские

Доллары — не американские — являются валютой в почти 30 странах мира. Часто это небольшие государства в Карибском бассейне или Океании — такие как Багамские острова, Сент-Китс и Невис или Тувалу. Но также собственные доллары есть у Австралии, Канады, Намибии и Новой Зеландии. На слуху и гонконгские, тайваньские и сингапурские доллары.

А некоторые небольшие страны просто используют американские доллары, считая экономически нецелесообразным печатать собственные деньги. Это, например, Сальвадор, Зимбабве, Восточный Тимор и Микронезия.

Текст: Яна Рождественская