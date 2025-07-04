«Роквул» возобновил развитие

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на строительство второго производственного корпуса для ООО «Роквул-Север» в Выборге. В компании не раскрывают деталей модернизации завода, но эксперты напоминают, что компания давно заявляла о масштабном проекте расширения с объемом инвестиций в €200 млн, но после 2022 года реализация планы по развитию были приостановлены. В текущих условиях объем инвестиций компании мог сократиться до 10 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты оценивают ситуацию в данном сегменте рынка довольно сложной, в связи с тем, что цены на материалы продолжают расти (пока не видно сильных изменений в меньшую сторону даже на фоне укрепления рубля), а спрос сохраняется на высоком уровне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты оценивают ситуацию в данном сегменте рынка довольно сложной, в связи с тем, что цены на материалы продолжают расти (пока не видно сильных изменений в меньшую сторону даже на фоне укрепления рубля), а спрос сохраняется на высоком уровне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Действующий завод «Роквула» в Выборге занимается производством изделий из каменной ваты, широко используемой для утепления зданий. По данным из открытых источников, мощность завода — 2 млн тонн каменной ваты в год, 200 тыс. тонн в сутки. Из строительной документации следует, что площадь второго корпуса составит 5,5 тыс. кв. м.

Завод в Выборге был построен в 2006 году. В 2012 году на заводе была установлена первая в России линия по производству акустических потолков и панелей из каменной ваты. Как напоминают эксперты, у компании уже давно был проект по расширению мощностей в Выборге, его планировали начать в 2021 году и закончить в 2024-м. После начала СВО от проекта отказались из-за резкого падения экспорта в 2022 году, поскольку выборгский завод был в основном ориентирован на экспорт.

В компании не комментируют подробности расширения предприятия, но эксперты указывают, что в информации о начале возведения нового производственного корпуса завода «Роквул» сообщалось, что проект предусматривает «установку линии окраски изделий из минеральной ваты — ключевого этапа, определяющего долговечность и устойчивость утеплителя». «Утеплитель из каменной ваты не красят,— рассуждает исполнительный директор компании «Строительная Информация» Наталья Скороходова.— Возможно, речь идет о расширении "Роквулом" производства потолочных плит из минерального волокна. Они окрашиваются».

Разрешение на строительство действует до конца 2026 года. По словам госпожи Скороходовой, строительство производства по выпуску каменной ваты — это большой проект, минимум на два года.

«По всей видимости, проект решили возобновить,— констатирует генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.— При изначально заявленном объеме инвестиций в большой проект расширения до €200 млн сейчас он, очевидно, претерпит изменения, будет более компактным. Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей».

По данным исследования компании «Строительная Информация», на рынке теплоизоляционных материалов из каменной ваты в 2023 году доля лидера рынка «Технониколь» достигала 42%, а доля «Роквула» — 19%. В целом эксперты оценивают ситуацию в данном сегменте рынка как довольно сложную в связи с тем, что цены на материалы продолжают расти (пока не видно сильных изменений в меньшую сторону даже на фоне укрепления рубля), а спрос сохраняется на высоком уровне. Как отмечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, спрос поддерживается за счет реализации программ по капремонту, термомодернизации, строительству социальной инфраструктуры и жилья.

Основные конкуренты «Роквула», помимо компании «Технониколь», удерживающей лидерство по объемам и масштабам логистической сети,— это URSA, Izovol и ряд локальных производителей, особенно активных в Центральном и Южном федеральных округах. «В СЗФО позиции "Роквула" традиционно сильны благодаря заводу в Выборге, но и здесь "Технониколь" имеет устойчивую долю, особенно в массовом сегменте. Расширение производства — попытка не столько укрепить позиции, сколько сохранить текущую долю в условиях, когда рынок не растет, а конкуренция усиливается»,— заключает госпожа Косарева. Строительство второго корпуса завода в Выборге может стоить до 2 млрд рублей, включая инженерную инфраструктуру, оборудование и работы по подключению к сетям, предполагает эксперт.

Александра Тен