В Черноземье 4 июля будет малооблачно с небольшими дождями, от +15°С до +30°С

В пятницу, 4 июля в регионах Черноземья будет малооблачно, местами ожидаются кратковременные дожди. Температура — от +15°С в темное время суток до +30°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет малооблачно, без осадков. Ночью температура составит +15°C, днем — +30°C.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, без осадков, до +15°C. Днем будет малооблачно, без осадков, до +29°C.

В Курске ночью будет малооблачно, без осадков, температура опустится до +15°C. Днем ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до +29°C.

В Липецке на протяжении суток будет без осадков. Ночью ожидается облачно с прояснениями, до +15°C. Днем — малооблачно, до +29°C.

В Орле синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, температура снизится до +16°C. Днем ожидают кратковременный дождь при переменной облачности, температура поднимется до +29°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, без осадков, +15°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +28°C.

Ульяна Ларионова