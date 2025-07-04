Участки уменьшались на фоне роста цен

Объем инвестиций в земли под жилую застройку в Санкт-Петербурге и Ленобласти упал за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза, до 34 млрд рублей, сообщил консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость». При этом площадь приобретенных участков сократилась почти вдвое — на 95%. За последние шесть месяцев в городе заключили всего 16 сделок с земельными участками под жилье и апартаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Снижение объема инвестиций в рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 года связано, прежде всего, с системными особенностями градостроительного регулирования, а также с корректировкой инвестиционных стратегий девелоперов»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Снижение объема инвестиций в рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 года связано, прежде всего, с системными особенностями градостроительного регулирования, а также с корректировкой инвестиционных стратегий девелоперов»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Петербургской недвижимости», в основном участки приобретались в Московском (35% от общего объема сделок), Адмиралтейском (20%) и Приморском (16%) районах Петербурга.

В общем объеме сделок с землей за первое полугодие объем улучшений по сравнению с первым полугодием 2024 года снизился на 89%, до 471 тыс. кв. м. Как рассказала директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, в черте города доминируют малые лоты: средний размер участка — 2,4 га. Доля сделок с площадью до 5 га выросла на 28 п. п., достигнув 88%. «Если в прошлом году было зафиксировано несколько крупных сделок в пригороде — их совершили Dogma, GloraX и ССК,— то в этом году пока не было заключено ни одной рыночной сделки в пригороде»,— уточнила госпожа Трошева.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что одной из ключевых причин сокращения количества сделок с участками стали изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), ужесточение архитектурных требований, а также повышенные ожидания продавцов по инвестиционной маржинальности.

Коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко отмечает, что крупные застройщики имеют хороший земельный банк, по сравнению с застройщиками средней руки. «Системным девелоперам гораздо дешевле выходит сейчас запуск новых проектов в продажу. Небольшие компании не всегда имеют на балансе дешевую землю. А с текущими ставками покупка земли не всегда экономически выгодна. Также существует "бумажный девелопмент". Когда застройщик готовит разрешительную документацию и продает землю с проектом. Но они же не на благотворительных началах это делают, а закладывают в стоимость сделки. Тогда тем более покупка новых участков в текущее время не выглядит выгодно»,— объясняет она.

По ее мнению, небольшие застройщики начнут набирать обороты с понижением ключевой ставки.

Стефания Барченкова