Ноктюрн на флейте выхлопных труб

1 июля исполнилось 70 лет со дня основания японской компании Yamaha Motor. Впрочем, Yamaha как бренд известна на рынке с конца XIX века. В 1887 году японский мастер-самоучка Торакусу Ямаха основал фабрику по производству музыкальных инструментов, назвав ее Nippon Gakki. В 1955 году Nippon Gakki образовала дочернюю структуру по производству мототехники, назвав ее уже по фамилии своего владельца. “Ъ” рассказывает историю успеха, который катит как по нотам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель компании Yamaha Торакусу Ямаха

Фото: Wikipedia Основатель компании Yamaha Торакусу Ямаха

Фото: Wikipedia

Текст: Евгений Хвостик

Сын самурая и астронома

Торакусу Ямаха родился 20 апреля 1851 года в городе Вакаяма примерно в 80 км от Осаки. Его отец был самураем правившего тогда в провинции клана Кисю. Но на дворе был уже XIX век — самураи не участвовали в битвах и боевых походах. Отец Торакусу исполнял для правящего клана функции астронома — рассказывал о своих наблюдениях за небесными светилами. Глядя на своего отца, Торакусу Ямаха тоже хотел стать астрономом и заниматься боевыми искусствами, например кендо. Но во второй половине XIX века в Японии произошли перемены: император Муцухито провел либерально-экономические реформы, чтобы избавиться от устаревшего феодального управления, опиравшегося на аграрный сектор. В страну устремились западные технологии и промышленный бизнес. Молодой Торакусу Ямаха заинтересовался новыми технологиями и уехал из дома сначала в Нагасаки, где закончил курсы по ремонту часов, а потом — в Осаку, где обучился ремонту медицинских инструментов. В 1886 году молодой человек нашел работу в небольшом городе Хамамацу в 200 км от Токио — для одной из местных больниц он ремонтировал медицинские приборы и часы, а еще иногда подрабатывал рикшей. Старательность и аккуратность, с которой Торакасу чинил технику, скоро сделали его одним из самых уважаемых мастеров во всем городке.

Как-то раз в одной из местных школ сломалась фисгармония. Директор школы не знал, кто бы мог ее наладить, и обратился к Торакусу. И хотя молодой человек ни разу в жизни не имел дела с музыкальными инструментами, он успешно разобрался со сложным устройством фисгармонии.

Однако главным вознаграждением для Ямахи стали не деньги за проведенный ремонт. Благодаря случайной подработке он понял, чем хочет заниматься — производством музыкальных инструментов.

Торакусу стал собирать средства на собственную мастерскую по выпуску первых в стране отечественных фисгармоний и уже через два месяца сделал такой инструмент. Молодой человек не питал надежд, что найдет в небольшом городке достаточно клиентов, чтобы окупить производство. Он просто хотел делать музыкальные инструменты, следуя своему пути, как настоящий самурай. Сделав первую фисгармонию, он буквально отправился в путь — повесил на плечи инструмент и пешком пошел в Токийский институт музыки, чтобы показать его специалистам.

Те похвалили умельца за старание, но объяснили, что с музыкальной точки зрения инструмент далек от идеала: гармонический строй хромал, поэтому фисгармония, как говорят, играла мимо нот. Столичные эксперты могли бы по-снобски посоветовать провинциальному умельцу отправиться домой со словами вроде: «Это не твое, парень». Но этого не произошло — Ямахе предложили углубить знания. В течение нескольких месяцев он изучал музыкальную теорию на курсах Токийского института, после чего внес нужные изменения в свой инструмент. Свою вторую фисгармонию он делал уже с учетом полученного опыта. Токийские специалисты сошлись во мнении, что инструмент вышел не хуже импортных.

Окрыленный успехом, в 1887 году Торакусу Ямаха основал собственную фирму. Но назвал он ее не своим именем, а чуть скромнее — Nippon Gakki Co Ltd («Японские музыкальные инструменты»). Уже через пять лет фирма производила не только фисгармонии, но также ксилофоны, губные гармошки, в 1900 году были сделаны первые пианино, а в 1902-м — концертные рояли.

В первые годы у компании не было логотипа. Но у перфекциониста Ямахи дошли руки и до этого. В 1898 году был разработан первый фирменный знак — птица-феникс, держащая во рту металлический вилочковый камертон, используемый для настройки инструментов и даже для распевки вокалистов.

Ну а Торакусу Ямаха, уже будучи по главе довольно успешной фирмы, не переставал учиться — он совершил многомесячное путешествие по США, где побывал на фабриках по производству лучших пианино, включая знаменитые Steinway.

В 1902 году за успехи в производстве музыкальных инструментов Торакусу Ямаха получил от императора Медаль почета. Ямаха был не только прилежным учеником, но и хорошим учителем. В начале XX века на фабрику Nippon Gakki устроился подмастерьем 11-летний Коити Каваи, которого Ямаха, как и других молодым сотрудникам, посвящал в тонкости производства инструментов. Впоследствии Коити Каваи основал собственную фирму по изготовлению пианино — ту самую Kawai, которая сейчас выпускает одни из лучших концертных пианино. Так у Yamaha появился конкурент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый логотип компании, 1898

Фото: Yamaha Первый логотип компании, 1898

Фото: Yamaha

Звуки металла

Роковую роль для компании Yamaha сыграли войны — и Первая, и Вторая мировые. Да и промежуток между ними выдался очень нелегким.

Во время Первой, в 1916 году, Торакусу Ямаха умер от болезни, ему было 65 лет. Компания была потрясена смертью основателя. Но благодаря преемнику Тийомару Амано бизнес не пострадал, и Yamaha продолжала расширять производство музыкальных инструментов и экспорт за рубеж. В том же 1916-м компания заметно упростила логотип, отказавшись от сложного, вычурного изображения птицы феникс. Вместо этого была придумана эмблема из трех перекрещенных камертонов.

В 1922 году пожар уничтожил два завода Nippon Gakki, а через год произошло одно из самых разрушительных в истории страны Великое землетрясение Канто, которое практически полностью разрушило Токио и Иокогаму. Вдобавок к природным к катаклизмам в 1926–1927 годах в Японии участились массовые забастовки рабочих, и Nippon Gakki оказалась на грани банкротства. Затем в США началась Великая депрессия, которая отразилась и на Японии. Nippon Gakki пришлось идти на серьезные сокращения издержек, что ударило по продажам.

В середине 1930-х компании пришлось серьезно скорректировать ценовую политику и ассортимент — акцент был сделан на более дешевые аккордеоны и гитары, которые массовая аудитория покупала охотнее, чем пианино.

Когда в 1939 году началась Вторая мировая, милитаристские власти Японии перепрофилировали цеха Yamaha на военные нужды — вместо музыкальных инструментов компания стала выпускать пропеллеры и другие компоненты для истребителей и бомбардировщиков. Неудивительно, что производившие военное оборудование заводы Yamaha подверглись мощным бомбардировкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе Второй мировой войны Токио подвергся мощным бомбардировкам, пострадали и производственные площади Yamaha

Фото: Frank Filan, File / AP В ходе Второй мировой войны Токио подвергся мощным бомбардировкам, пострадали и производственные площади Yamaha

Фото: Frank Filan, File / AP

Мир музыки и моторов

После капитуляции Японии в 1945 году целой оставалась всего одна фабрика Nippon Gakki. Компания обратилась за помощью в специальный фонд восстановления, учрежденный американской администрацией по аналогии с планом Маршалла в Европе. Средства были предоставлены, и уже в начале 1946-го Nippon Gakki вернулась к производству музыкальных инструментов.

Однако вскоре стало понятно, что в разрушенной стране музыкальные инструменты не относятся к предметам первой необходимости. Руководство компании задумалось о диверсификации производства. Идею подали конкуренты.

В 1949-м компания Honda, основанная годом ранее инженером и изобретателем Соитиро Хондой, начала выпускать мотоциклы. В условиях послевоенной разрухи и экономического кризиса у японцев просто не было денег на автомобили — население передвигалось либо на повозках, либо на велосипедах.

Мотоцикл Honda Dream («Мечта») был не самым мощным и быстрым — объем одноцилиндрового двигателя составлял 98 куб. см, мощность — 3 л. с., максимальная скорость — 70 км/ч. Но он был недорогим и надежным, что тут же привлекло к нему внимание покупателей. В Nippon Gakki решили двигаться в том же направлении. Так в 1955 году появилась дочерняя компания, которую решили назвать именем основателя — Yamaha.

Первый мотоцикл Yamaha Motor получил незатейливое название YA-1. Зато у него был привлекательный экстерьер — мотоцикл был окрашен в сочный красный. Японские мотолюбители сразу же окрестили шустрый стрекочущий агрегат «Ака тонбо» («Красная стрекоза»), продажи пошли вверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый мотоцикл Yamaha YA-1 Red Dragonfly, та самая «стрекоза», 1955

Фото: Quelle / PekePON / Freisteller / Yamaha Communication Plaza Первый мотоцикл Yamaha YA-1 Red Dragonfly, та самая «стрекоза», 1955

Фото: Quelle / PekePON / Freisteller / Yamaha Communication Plaza

Так с 1955 года бизнес компании стал развиваться по двум параллельным направлениям, охватывая две довольно далекие друг от друга аудитории — беспечных ездоков и усидчивых музыкантов.

Вскоре Yamaha Motor вышла на американский моторынок. Местные потребители по достоинству оценили высокое качество, надежность и при этом доступную цену японских двухколесных аппаратов. Узнаваемости бренда способствовало и начало производства лодочных моторов Yamaha в 1958 году.

Но настоящий прорыв для мотоциклов Yamaha в США пришелся на конец 1960-х. В 1968 году Yamaha представила первый трейловый мотоцикл DT1. Разработка такой машины была задумана инженерами Yamaha, когда они узнали, что в США есть несколько клубов, члены которых переделывают обычные мотоциклы во внедорожные. Неудивительно, что вовремя поймавшие тренд японцы были вознаграждены — довольно скоро продажи трейлового байка Yamaha в США достигли 12 тыс. штук в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый внедорожный мотоцикл Yamaha DT-1, 1968

Фото: Pat Brollier / The Enthusiast Network / Getty Images / Getty Images Первый внедорожный мотоцикл Yamaha DT-1, 1968

Фото: Pat Brollier / The Enthusiast Network / Getty Images / Getty Images

В 1965 году Yamaha Motor выбрала еще два новых направления для развития: она начала выпускать снегоходы, а также подписала соглашение с автоконцерном Toyota о совместной разработке спорткара Toyota 2000GT. Двигатель и часть конструкции сделала Yamaha. Автомобиль с агрессивным дизайном мог развивать скорость до 217 км/ч. Серия была лимитированной — с 1967 по 1970 год был выпущен всего 351 автомобиль. Однако свою славу Toyota 2000GT обрела не благодаря массовости — на такой машине ездил Джеймс Бонд в фильме «Живешь только дважды» 1967 года с Шоном Коннери в главной роли.

В конце 1960-х компания завершила эксперименты с логотипом, которые проводились в 1920–1950-х. Символические изображения рояля и клавиш остались в прошлом. В 1967 году было решено вернуть три перекрещенных камертона, описав их кругом. С тех пор компания несколько раз лишь незначительно видоизменяла логотип, то добавляя, то убирая надпись Yamaha и немного варьируя шрифт.

Музыкальный бизнес тем временем тоже бурно развивался. В 1959 году компания начала выпускать электроорганы Electone. Спустя год в США открылась дочерняя Yamaha International Corporation. В 1966-м компания освоила производство духовых инструментов, а в 1967-м — ударных. Довольно скоро барабанные установки Yamaha, стойки для тарелок, педали для бас-барабанов стали синонимом качества и, что особенно важно, долговечности. Ведь ударные инструменты испытывают колоссальное воздействие рук и ног беспокойных барабанщиков, и их длительная сохранность — дело нечастое и от этого весьма уважаемое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный рояль Yamaha

Фото: Yamaha Music Концертный рояль Yamaha

Фото: Yamaha Music

Эра высоких технологий и скоростей

Развивая производство электронных органов, уже в 1972 году компания начинает собственное производство полупроводников. В 1982-м Yamaha выпустила прототип электромеханического пианино Piano Player, который спустя пять лет пойдет в серию под именем Disklavier (гибрид слов disk и klavier — «пианино/клавишный инструмент» по-немецки).

На момент появления первого дисклавира для сохранения записей использовались дискеты диаметром 3,5 дюйма. Впоследствии название бренда Disklavier стало именем нарицательным. Основа дисклавира — традиционное акустическое фортепиано, дополненное встроенной системой записи и воспроизведения. Каждый исполнитель может сохранить на носитель информации любое произведение в своей уникальной манере. После этого дисклавир способен воспроизвести это произведение в акустическом формате, как если бы сам исполнитель сидел за клавишами. Такие инструменты могут использоваться для воспроизведения музыки, например, в отелях, а также для обучения музыкантов — дистанционно или заочно.

В 2013 году сэр Элтон Джон дал живой концерт на весь мир при помощи Disklavier — он играл на инструменте в концертном зале города Анахайм (Калифорния), а в 11 странах мира аналогичные инструменты воспроизводили игру музыканта в режиме онлайн.

В 1983 году компания запускает в серию еще один хит — синтезатор Yamaha DX-7, который стал одним из символов эпохи 1980-х — синтипопа, диско и электропопа. В сотую годовщину основания компании, в 1987 году, музыкальная компания Nippon Gakki приняла давно назревшее решение — она сменила название на Yamaha Corporation. К тому времени бренд Yamaha уже давно получил всемирную известность — в том числе благодаря мотоциклам. Теперь логотипы Yamaha Corporation и Yamaha Motor отличаются лишь цветом: у музыкальной компании знак фиолетовый, у мотоциклетной Yamaha — красный.

1980-е не прошли даром и для Yamaha Motor: в 1983 году компания начала разработку беспилотного вертолета R-50 для использования в промышленности и сельском хозяйстве. Первая машина вышла в свет в 1987 году и активно использовалась там, где человеку могла грозить опасность — при тушении пожаров, обработке полей химикатами и т. п. Во многом благодаря этому беспилотнику Yamaha правительство Японии в 1991–1992 годах разработало целую программу использования беспилотных вертолетов для сельского и рыболовного хозяйства, промышленности и пожарных служб. Также в конце 1980-х Yamaha Motor начала разработку велосипедов с электроприводом, первая модель вышла в 1993-м под названием Yamaha PAS.

Музыкальная Yamaha в 1990-х вывела на рынок «бесшумное» пианино — акустический инструмент с функцией отключения звука. Так закончились мучения миллионов людей, проживающих по соседству с будущими виртуозами, которые часами разучивают гаммы, пьесы и этюды. Были ли у Yamaha планы разработать бесшумную скрипку, история умалчивает.

В 2000-х Yamaha развернула бурную экспансию за рубеж. В 2005 году была куплена немецкая компания по производству аудиопрограмм Steinberg Media. В 2008-м приобретен австрийский производитель фортепиано L. Bosendorfer и французский производитель акустических систем NEXO. 2014 году Yamaha стала владельцем американской компании Line 6, Inc, специализирующейся на производстве музыкальных инструментов и аппаратуры для обработки звука. Гитарные процессоры от Line 6 ценятся многими гитаристами за их универсальность, доступную цену и при этом высокое качество обработки звука — от классических эффектов типа фузз или флэнжер до суровых овердрайв или дисторшн, а также за хорошее наложение звука или эффектов друга на друга при помощи сэмплов и лупов.

Для Yamaha Motor XX век ознаменовался в том числе сотрудничеством с легендарным итальянцем Валентино Росси, которого иногда сравнивают с Михаэлем Шумахерем — только в мире мотогонок. Росси — девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. С 2007 по 2010 год он выступал на мотоциклах Yamaha за команду Fiat Yamaha Team, завоевав три чемпионских титула. В 2011–2012 годах Росси ушел в команду Ducati, но в 2013 году вернулся к Yamaha.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотогонщик Валентино Росси выступает за команду Petronas Yamaha SRT, 2021 год

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Мотогонщик Валентино Росси выступает за команду Petronas Yamaha SRT, 2021 год

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

В 2022 году международная консалтинговая группа Interbrand включила Yamaha в список 100 лучших брендов Японии, компания заняла там 28-ю строчку. И Yamaha Corp, и Yamaha Motor являются одними из столпов современной японской экономики — они входят в биржевой индекс крупнейших компаний страны Nikkei 225 вместе с такими гигантами, как Toyota, Nissan, Mitsubishi, Sony, Canon, Nikon и др.