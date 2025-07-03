«Программы лояльности являются одним из важных факторов конкурентной борьбы»

В Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России. Его участники обмениваются мнениями о развитии финансового рынка, обсуждают ключевые тенденции, актуальные инструменты для розничных вкладчиков, инвесторов. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с членом правления ВТБ Дмитрием Брейтенбихером о том, какие продукты развивает банк и какие сервисы предлагает своим клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку. Понятно, что это затрагивает рынок сбережений. Как вы оцениваете дальнейший рост этого рынка? И какие изменения уже происходят?

— Снижение ставок происходит плавно, депозиты пока остаются понятными и выгодными инструментами для многих миллионов наших граждан, которые получают по ним стабильный доход. Рекордный рост рынка был в прошлом году — практически 30%. На мой взгляд, в этом году ситуация стабилизируется, поскольку 30% — это уже признак некоторого перегрева. Сберегательный тренд никуда не денется, я думаю, что рынок вырастет на 20%. И к концу года рынок сбережений приблизится по цели привлеченных средств к 70 трлн руб. При этом доля валютных накоплений продолжит сокращаться и составит к концу года около 6%.

— Я, естественно, не могу обойти стороной вопрос крупнейшего объединения на банковском рынке — ВТБ и Почта-банка. Может быть, вы поделитесь деталями, как вообще проходит этот процесс и когда завершится?

— План интеграции известен, он предполагает перевод всей активной базы клиентов Почта-банка и сохранение существующих форматов обслуживания. В результате 5 млн клиентов Почта-банка перейдут в ВТБ уже в 2026 году. Благодаря этой интеграции, ВТБ расширит территорию присутствия банка на 13 тыс. новых населенных пунктов, и это позволит жителям малых городов получить доступ к современным финансовым услугам и сервисам. С февраля мы начали предоставлять продукты и услуги ВТБ во всех полноформатных отделениях Почта-банка. Сейчас завершили второй этап интеграции, расширили свое присутствие во всех регионах России. Теперь сервисы ВТБ можно получить не только в 335 клиентских центрах Почта-банка, но и у сотрудников банка в «Почте России». А к ноябрю продукты ВТБ станут доступны более чем в 20 тыс. почтовых отделений, которые расположены по всей стране.

— Возвращаясь к денежно-кредитной политике, буквально сегодня мы услышали в ходе пресс-конференции главы регулятора приятные намеки для рынка, что дальнейшее снижение процентной ставки возможно. Получается, что наряду со ставками по банковским продуктам конкурентным преимуществом становятся программы лояльности. А какие перспективы у этого направления?

— Действительно, программы лояльности являются одним из важных факторов конкурентной борьбы, и все банки активно инвестируют в них. Мы провели глобальную трансформацию в прошлом году — полностью перешли на рубли в выплатах клиентам, сделали честную, прозрачную программу лояльности. Да, мы стали гораздо больше инвестировать в нее, но это возвращается в виде долгосрочных отношений с клиентами. Поэтому я думаю, что этот сегмент рынка будет развиваться. Если говорить про ВТБ, то речь идет о дальнейшей персонализации программы лояльности, о геймификации, которая дает хороший отклик сейчас, и, наверное, о более активном софинансировании нашими партнерами этой программы. Они уже активно подключаются к ней и предоставляют дополнительные сервисы для наших клиентов. Кроме того, мы сделали специальные программы лояльности как для старшего поколения, так и для молодежи.

— А изменились ли подходы к обслуживанию зарплатных клиентов?

— Мы на этом рынке давно, и он очень хорошо развивается, у нас 9,6 млн зарплатных клиентов. В прошлом году мы нарастили свою долю на 2,5%. Во-первых, за счет программы лояльности, которая для зарплатных клиентов и для членов их семей носит эксклюзивный характер. Во-вторых, наши зарплатные привилегии распространяются не только на тех, кто попал к нам, когда работодатель заключил с нами договор о перечислении заработной платы на карту ВТБ, но и на индивидуальные зарплатные проекты, когда ты сам приходишь в бухгалтерию и говоришь: «Переводите мою заработную плату на карту ВТБ». Такие же льготы получают те, кто обеспечивает регулярное самозачисление. Допустим, ты получаешь зарплату в другом банке, но, подключив услугу самозачисления, то есть перечисляя эту зарплату себе на счет в ВТБ, ты можешь пользоваться такими же льготами, как и зарплатные клиенты.

— Вы упомянули геймификацию, когда говорили про программу лояльности. Но и в целом без цифровизации сейчас уже никто не обходится, не только банки, но и другие компании. Наверное, особо интересна эта категория продуктов молодежи. Что ВТБ реализует в этом направлении?

— Как я уже говорил, мы сделали достаточно большой рывок в прошлом году в части зарплатных клиентов, а также создали отдельную программу лояльности для старшего поколения, которая включает в себя и бесплатную страховку от мошенничества, и гарантированную категорию кешбэка 5% в аптеках. Точно так же мы подходим и к направлению развития банковских услуг для молодого поколения. Дело не только в цифровизации, хотя банк в это инвестирует большие средства.

Есть несколько основных направлений работы с молодежью. Первое — это развитие финансовой грамотности. ВТБ работает с огромным количеством университетов, институтов, отдельно с региональными министерствами образования, чтобы рассказывать молодому поколению о том, как правильно сберегать, как относиться к деньгам, как управлять средствами, как правильно брать кредиты, как не стать жертвами мошенников и так далее. Многие студенты получают стипендии на карты ВТБ, и это зарплатный бизнес, второе направление. Третье направление — мы развиваем геймификацию. Например, мы сделали удобную киберкарту для тех, кто играет и занимается киберспортом. Через нее можно бесплатно пополнить Xbox, Steam, PS, а также получить дополнительный кешбэк в VK Play.