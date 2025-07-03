Квадратный метр дорос до миллиона

Стоимость квадратного метра в новостройках в мегаполисах России превысила 1 млн руб. Речь идет об итоговой цене уже с учетом всех ипотечных выплат. Такая ситуация наблюдается в 10 из 16 городов-миллиоников, пишет РБК со ссылкой на данные агентства «Этажи». По словам экспертов, несмотря на то, что ставка по ипотеке снижается, ее уровень все еще остается слишком высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В результате итоговая цена квадратного метра первичного жилья в Уфе, Краснодаре, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге и Омске превышает 1 млн руб. В Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде находится на уровне 1,3 млн руб. А в Москве показатель оценивают уже в 2 млн руб. При расчетах учитывали среднюю ставку по ипотеке в 25% на срок около 27 лет. Впрочем, подобные займы берут крайне редко, отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «Никто не берет ипотеку в новостройке на 27-30 лет. Обычно люди берут ипотеку, рассчитывая достаточно быстро ее погасить за счет продажи имеющегося жилья, когда приобретают новое жилье. Чаще всего оформляют заем на недостающую сумму, где-то уже имея достаточно большие накопления. Но в целом люди сегодня крайне редко к такого рода сделкам прибегают, и то в расчете на то, что они все равно погасят ипотеку досрочно.

Сейчас сроки погашения составляют пять-семь лет по рыночной ипотеке, полученной по более высокой ставке, от 20% годовых. Берут совсем немного — 30-20% от стоимости квартир. Но я уже не говорю о том, что на сегодняшний момент большая часть людей в принципе отказывается от приобретения жилья в новостройке с помощью ипотеки, потому что в этом процессе очень много рисков, прежде всего несвоевременной сдачи дома. При этом цена на квадратные метры в новостройке перестала расти с осени прошлого года. То есть никакой мотивации покупать на стадии котлована или невысокой степени готовности новостройки практически нет».

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», россияне действительно все чаще покупают квартиры в готовых новостройках. В результате из-за большого объема предложения на рынке аналитики уже заговорили о признаках затоваривания в столице. Однако через два-три года ситуация может кардинально изменится, полагает ведущий эксперт агентства «Этажи» Иван Золотарев: «Расчет сделан с учетом средних показателей, что не отражает полностью реалии рынка. Есть огромное количество спецпредложений — это и рассрочки, и сниженные ставки по ипотеке, при которых переплата сокращается. Большинство сделок на рынке новостроек как раз происходит по этим программам. Но даже если мы возьмем рыночную ипотеку сроком на 27 лет, скорее всего, ключевая ставка, за это время будет снижаться, и человек сможет рефинансировать ее.

У нас сейчас на рынке формируется отложенный спрос. Потому что, если человек не готов заходить в какие-то специальные программы, рассрочки при высокой ставке, обычно он откладывает покупку и держит деньги на депозите. Соответственно, денежная масса растет. А поскольку вывод новых объектов сокращается в последние два года, мы рискуем через два-три года получить не только распродажу этого затоваренного рынка, как сейчас некоторые эксперты считают, но и определенный дефицит. Потому что цикл стройки составляет как раз два-три года, и быстро восполнить дефицит жилья на рынке не получится. В этом случае драйвером роста цены будет не высокая ключевая ставка, а как раз дефицит».

При этом, по данным агентства Intermark, Москва уже вошла в пятерку городов с самой дорогой в мире элитной недвижимостью. За три года столица поднялась в списке на 13 строчек и смогла обойти Шанхай, Лондон и Париж.

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Ульяна Горелова