От Ивана до скамьи
Задержанная в Петербурге по подозрению в подготовке теракта москвичка может стать фигуранткой дела о госизмене
Арестованная в Санкт-Петербурге по подозрению в подготовке теракта 24-летняя россиянка Юлия Московская (Джобан) может стать фигуранткой уголовного дела о госизмене. Девушка, по данным ФСБ, была задержана в момент закладки бомбы под автомобиль сотрудника предприятия военно-промышленного комплекса. Ранее в СИЗО отправился ее возможный соучастник. Им, как выяснил “Ъ” оказался местный 50-летний чоповец Павел Чеберяко, который получил задание от украинского куратора под ником «Ivan Иванов».
Приморский районный суд постановил заключить Юлию Московскую под стражу. Все вменяемое она признала полностью
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщили 3 июля в Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС), в отношении Юлии Московской проводятся следственные действия «по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ», а также оперативно-розыскные мероприятия по розыску заказчиков. На данный момент ей вменили покушение на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконное приобретение взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
24-летняя девушка до недавнего времени носила фамилию Джобан. По данным пресс-службы городских судов, фигурантка является уроженкой Москвы, но на территории РФ нигде не зарегистрирована. В СМИ писали, что подозреваемая увлекалась поэзией, сама писала стихи, придерживается феминистических взглядов, а также имеет долги по кредитам.
По информации ЦОС, в июне 2024 года фигурантка через мессенджеры Telegram и WhatsApp установила контакт с представителем иностранной спецслужбы и выразила готовность участвовать в «диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза».
«В апреле 2025 г. выехала в г. Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства (СВУ)»,— сказано в релизе спецслужбы.
Как стало известно “Ъ”, речь идет про одного из начальников ООО «Специальный Технологический Центр» (СТЦ). Компания, помимо прочего, специализируется на разработке средств защиты информации и создании беспилотных авиационных систем.
19 июня Юлия Московская, говорится в материалах дела, предприняла попытку установить СВУ под указанную машину, но по не зависящим от нее обстоятельствам сделать этого не смогла и была задержана силовиками. Через несколько дней Приморский районный суд постановил заключить фигурантку под стражу. Все вменяемое она признала полностью. Против меры пресечения не возражала.
Кроме того, москвичка, как уточнили в ФСБ, выполняя задания куратора, оставляла в общественных местах Московского региона надписи в поддержку Украины и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. «Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц»,— сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.
Через несколько дней был также задержан и после арестован ее предполагаемый соучастник — 50-летний петербуржец Павел Чеберяко. Ему инкриминируют содействие в террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Как выяснил “Ъ”, местный житель работал в службе охраны «Тори».
Чоповец, как утверждают в правоохранительных органах, также является сторонником украинской власти и занимался тем, что вел наблюдение за местонахождением автомобиля потерпевшего, а также должен был оказать содействие в совершении теракта, а именно подтвердить видеозвонком, что жертва села в машину для последующего дистанционного подрыва. Чеберяко, по версии следствия, выполнял указания куратора под ником «Ivan Иванов» и собирал для него сведения о лицах и объектах на территории города с целью совершения атаки на них.