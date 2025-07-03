От Ивана до скамьи

Арестованная в Санкт-Петербурге по подозрению в подготовке теракта 24-летняя россиянка Юлия Московская (Джобан) может стать фигуранткой уголовного дела о госизмене. Девушка, по данным ФСБ, была задержана в момент закладки бомбы под автомобиль сотрудника предприятия военно-промышленного комплекса. Ранее в СИЗО отправился ее возможный соучастник. Им, как выяснил “Ъ” оказался местный 50-летний чоповец Павел Чеберяко, который получил задание от украинского куратора под ником «Ivan Иванов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приморский районный суд постановил заключить Юлию Московскую под стражу. Все вменяемое она признала полностью

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Приморский районный суд постановил заключить Юлию Московскую под стражу. Все вменяемое она признала полностью

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 3 июля в Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС), в отношении Юлии Московской проводятся следственные действия «по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ», а также оперативно-розыскные мероприятия по розыску заказчиков. На данный момент ей вменили покушение на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконное приобретение взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

24-летняя девушка до недавнего времени носила фамилию Джобан. По данным пресс-службы городских судов, фигурантка является уроженкой Москвы, но на территории РФ нигде не зарегистрирована. В СМИ писали, что подозреваемая увлекалась поэзией, сама писала стихи, придерживается феминистических взглядов, а также имеет долги по кредитам.

По информации ЦОС, в июне 2024 года фигурантка через мессенджеры Telegram и WhatsApp установила контакт с представителем иностранной спецслужбы и выразила готовность участвовать в «диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза».

«В апреле 2025 г. выехала в г. Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства (СВУ)»,— сказано в релизе спецслужбы.

Как стало известно “Ъ”, речь идет про одного из начальников ООО «Специальный Технологический Центр» (СТЦ). Компания, помимо прочего, специализируется на разработке средств защиты информации и создании беспилотных авиационных систем.

19 июня Юлия Московская, говорится в материалах дела, предприняла попытку установить СВУ под указанную машину, но по не зависящим от нее обстоятельствам сделать этого не смогла и была задержана силовиками. Через несколько дней Приморский районный суд постановил заключить фигурантку под стражу. Все вменяемое она признала полностью. Против меры пресечения не возражала.

Кроме того, москвичка, как уточнили в ФСБ, выполняя задания куратора, оставляла в общественных местах Московского региона надписи в поддержку Украины и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. «Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц»,— сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Через несколько дней был также задержан и после арестован ее предполагаемый соучастник — 50-летний петербуржец Павел Чеберяко. Ему инкриминируют содействие в террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Как выяснил “Ъ”, местный житель работал в службе охраны «Тори».

Чоповец, как утверждают в правоохранительных органах, также является сторонником украинской власти и занимался тем, что вел наблюдение за местонахождением автомобиля потерпевшего, а также должен был оказать содействие в совершении теракта, а именно подтвердить видеозвонком, что жертва села в машину для последующего дистанционного подрыва. Чеберяко, по версии следствия, выполнял указания куратора под ником «Ivan Иванов» и собирал для него сведения о лицах и объектах на территории города с целью совершения атаки на них.

Андрей Кучеров