Минпромторг подал три иска к ОАК на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иски Минпромторга к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на общую сумму более 1 млрд руб. Всего министерство подало три иска.

По первому иску Минпромторг потребовал взыскать с ОАК 648 млн руб., по второму — 205 млн руб., по третьему — 179 млн руб., судебное заседание по которому пройдет 5 сентября. Третьим лицом по всем искам выступает Росимущество. Другие подробности не приводятся.

В министерстве заявили ТАСС, что иски не связаны с комплексной программой развития авиационной отрасли. Судебные разбирательства не должны оказать влияния на график сдачи гражданских самолетов, уверены в ведомстве.