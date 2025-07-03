Экран покажут ваш

Пермский режиссер и сценарист Юрий Горев вместе с бизнес-парт­нером учредил анимационную студию. ООО «Анимационная студия „Аурум“» занимается производством мульт­фильмов по заказу крупных федеральных киностудий и музыкальных групп. Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Горев, общий объем инвестиций в проект составляет 5 млн руб. Сейчас организация ищет соинвестора для создания авторского мультипликационного проекта на тему славянского фольклора. В Перми действует еще одна анимационная студия — продюсерский центр «Капризка». Ранее власти анонсировали планы открыть в краевой столице мультимедийный центр «Союзмультпарк». По словам экспертов, в финансировании «Аурум» могут быть заинтересованы государственные структуры.



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В Перми зарегистрировано ООО «Анимационная студия „Аурум“», следует из данных Rusprofile. Компания производит кинофильмы, видеофильмы и телевизионные программы, а также ведет деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единоличным владельцем и генеральным директором общества выступает пермский предприниматель Юрий Горев. Он также учредитель еще одной компании, создающей анимационные фильмы,— ООО «Джейси Продакшн». Обе организации зарегистрированы по одному юридическому адресу. Согласно официальному сайту, студия «Аурум» создает анимационные музыкальные клипы и рекламные ролики, мультсериалы и обучающие видео для продвижения продукции, услуг и брендов заказчиков.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Юрий Горев, идея создания анимационной студии появилась полтора года назад. В качестве основных тематических направлений для мультипликационных продуктов были выбраны мифология народов России и футуризм СССР. Бизнес-парт­нером и сооснователем студии является пермский продюсер и сценарист Илья Ефимов. Общий объем инвестиций в проект — 5 млн руб.

По словам господина Горева, регистрация юридического лица понадобилась команде проекта «Аурум» для сотрудничества с текущими и потенциальными заказчиками. Сейчас студия занимается анимацией эпизодов для мультсериала киностудии «Мельница» «Три Богатыря: ни дня без подвига», а также работает над концертным клипом сибирской группы OTYKEN. Кроме этого, студия планирует реализовать собственный мультипликационный проект — команда уже работает над созданием сценария. Сейчас ведутся поиски соинвестора, так как инициатива требует «больших вложений». Детали проекта господин Горев не раскрыл, но отметил, что сюжет будет разворачиваться на территории Урала. «Думаю, история, которую мы пишем, станет успешным флагманом для российского рынка, который нуждается в достойных проектах»,— добавил он.

Сегодня в Перми уже действует одна профессиональная анимационная студия — продюсерский центр ООО «Капризка». Организация была создана в 2019 году, ее основной учредитель — бизнесмен Андрей Семериков. Ранее центр снял анимационный сериал «Капризка» по одноименному произведению Владимира Воробьева. В настоящий момент студия работает не только над собственными проектами, но и по заказу студии «Союзмульт­фильм», а также делает коммерческие сериалы по заказу пермских предприятий.

Активное развитие киноиндустрии в Пермском крае началось в 2019 году. Тогда на отрасль обратили внимание краевые власти, начавшие программу рибейта — возмещения до 50% затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Первым получателем стал сериал «Два берега». Позднее при финансовой поддержке властей были сняты фильмы «Сердце Пармы», «Одна», «Чук и Гек: большое приключение», «Иван Семенов: школьный переполох», «Подельники». Кроме этого, в 2021 году краевые власти анонсировали планы открыть в Перми филиал киностудии имени Горького и мультимедийный центр «Союзмультпарк». Предполагается, что филиал Горьковской киностудии станет одним из элементов кластера документального и научно-популярного кино, который планируется создать на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии. Мультимедийный центр будет представлять собой образовательно-развлекательный комплекс, включая музей, помещения для мастер-классов и лекций.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что анимация в России перестала быть просто детским контентом и трансформировалась в стратегически важную индустрию с «высоким экспортным потенциалом и значительным влиянием на культурный ландшафт». При этом Прикамье — перспективная площадка для появления подобных киностудий. По его словам, стоимость создания полнометражного анимационного проекта сегодня может варьироваться от 300 млн до 1 млрд руб. При этом соинвестор для авторского проекта «Аурум» может найтись не только среди крупных медиа­холдингов или онлайн-кинотеатров, но и среди производителей детских товаров и книжных издательств.

Эксперт не исключает, что в ресурсной поддержке авторского проекта студии могут быть заинтересованы и государственные структуры. По его словам, продвижение традиционных ценностей и популяризация национального фольклора соответствуют текущему курсу государственной культурной политики и поддерживаются Фондом кино, минкультуры и Институтом развития интернета. Господин Жарский добавил, что основными проблемами на пути реализации проекта могут стать выстраивание производственного процесса и налаживание дистрибуции. «В целом рынок готов к новым игрокам, а правильно выбранная ниша и наличие индустриальных партнеров дадут „Ауруму“ стартовые позиции для реализации своего потенциала»,— подчерк­нул аналитик.

Анастасия Леонтьева