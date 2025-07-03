Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и мирный процесс

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис и вопрос продолжения российско-украинских мирных переговоров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Москва и Вашингтон исходят из того, то переговоры должны продолжаться в двустороннем формате, сообщили с российской стороны. Лидеры не обсуждали содержание нового раунда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Тогда президенты обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

До этого лидеры созванивались 4 июня. Президент США назвал ту беседу хорошей, но безрезультатной. Главы двух стран обсуждали конфликт на Украине и ядерную программу Ирана.

Анастасия Домбицкая