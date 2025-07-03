Выплаты на погибших военных проверили на законность

Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по жалобе матери солдата из Чувашии, погибшего 30 лет назад, оспаривавшей законность и размер выплат за его смерть на военной службе. Гражданка получала компенсации с 2021 года, но затем выяснила, что по закону они положены с 2012 года. В судах общей юрисдикции решили, что выплаты положены лишь с момента подачи заявления о выплатах. Но КС потребовал пересмотреть дело матери солдата, рассудив, что по духу закона компенсации полагаются с момента возникновения права на них, то есть гибели ее сына на службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жалоба в КС была подана жительницей города Канаш Чувашской Республики Анной Андреевой в конце 2024 года. По словам заявительницы, ее сын Александр Андреев погиб в октябре 1995 года «от военной травмы» в период службы в армии. В декабре 2021 года госпожа Андреева обратилась в чувашский собес (местный центр предоставления мер соцподдержки) с заявлением о выплате ежемесячной компенсации в связи с потерей сына и с тех пор ее получает.

Но затем матери военного, следует из материалов КС, стало известно, что другие родственники погибших солдат в аналогичной ситуации обратились не в собес, а в местное отделение пенсионного фонда — и им назначили выплаты за погибших на службе родственников с января 2012 года (хотя с заявлением о них они обратились лишь в 2022 году).

Иными словами, они получили положенные им деньги за прошедшие десять лет.

Именно в 2012 году вступил в силу федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (компенсации по нему получает и Анна Андреева).

Мать солдата обратилась в суд, однако Канашский райсуд Чувашской Республики в 2022 году отказал ей. Верховный суд республики и Шестой кассационный суд общей юрисдикции соответственно в марте и июне 2023 года оставили это решение без изменения. Позиция инстанций сводилась к тому, что выплаты в случае Анны Андреевой носят заявительный характер и назначаются с момента подачи документов в органы соцзащиты. В июне 2024 года истице было отказано и в передаче дела в Верховный суд РФ.

Госпожа Андреева обратилась в КС, оспаривая законность правил выплат (установлены постановлением правительств РФ №142 от 22 февраля 2012 года).

В п. 18 этих правил говорится, что компенсация по закону о денежном довольствовании военнослужащих назначается «со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 января 2012 года». Этот пункт, указывала Анна Андреева в жалобе в КС, не позволяет ей в соответствии с законодательством получить полноценные выплаты на погибшего сына, что, по ее мнению, противоречит ст. 39 и 53 Конституции РФ (гарантирующим гражданам социальное обеспечение и право на возмещение вреда от действий или бездействия госорганов).

В свою очередь, в КС сочли, что оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ. Основной закон наряду «с принципом справедливости» должен обеспечивать «определенность, ясность и непротиворечивость» мер социальной поддержки семьям погибших военнослужащих, указали в судебной инстанции, уточнив: для этого был принят федеральный закон, а в его исполнение и постановление правительства с правилами компенсаций.

«В зависимости от избранной в законодательстве модели регулирования» дата выплат может назначаться с момента обращения гражданина и «с момента возникновения права», пояснили в КС.

Но в ситуации, в которой оказалась Анна Андреева, день обращения за компенсацией «характеризует начало процедурных правоотношений», а не момент отсчета выплачиваемых средств, говорится в коммюнике Конституционного суда. Иными словами, нижестоящие суды неверно истолковали правила. «Буквальный смысл оспариваемой нормы не препятствует обеспечению членов семей военнослужащих выплатой в полном объеме»,— говорится в постановлении КС. Дело Анны Андреевой суд отправил на пересмотр.

Партнер юридического агентства «Правовое содействие» Алексей Винокуров говорит, что нижестоящие суды в данном разбирательстве руководствовались стандартной практикой и подходом о назначении выплат с момента обращения заявителя. «Есть общий принцип права "специальный закон вытесняет общий", поэтому в этом деле судами общей юрисдикции должны были применяться специальные нормы о возникновении права на выплату с даты гибели военнослужащего, а не общие, по которым выплата пособий происходит с даты обращения гражданина с заявлением. Отличие в подходе обусловлено повышенным уровнем социальной защищенности военнослужащих и членов их семей»,— говорит адвокат Александр Передрук. Позиция КС приведет к пересмотру «значительного количества аналогичных дел в России», полагает господин Винокуров.

Александр Воронов