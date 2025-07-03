Прокуратура взыскала с дочки «Газпрома» убытки от взрыва газа в Маргуше

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, удовлетворен иск о взыскании более 56 млн руб. с ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». По вине работника этой организации произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Трагедия случилась в апреле 2021 года при производстве газоопасных работ на внутреннем газопроводе в доме села Маргуша в Дальнеконстантиновском районе. При взрыве и пожаре погиб ребенок.

За нарушения, которые привели к утечке газовой смеси, в 2023 году на условный срок осудили мастера службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования, допустившего нарушения требований безопасности.

Прокуратура предъявила к структуре «Газпрома» иск о возмещения убытков, затраченных из консолидированного бюджета области на восстановление жилищных прав граждан и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Решение о взыскании в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Иван Сергеев