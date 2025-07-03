Лидер демократов блокирует принятие законопроекта Трампа непрерывной речью

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис пытается заблокировать принятие «большого прекрасного законопроекта» Дональда Трампа с помощью продолжительного выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: House TV / Handout / Reuters Фото: House TV / Handout / Reuters

Как сообщает Bloomberg, господин Джеффрис начал выступление в Конгрессе около пяти утра по местному времени. Демократ выступает уже более шести часов. Время его выступления ничем не ограничено. Предыдущий рекорд по времени выступления в Палате представителей был установлен в 2021 году республиканцем Кевином Маккарти, который говорил 8 часов 32 минуты.

В своей речи Хаким Джеффрис критикует проект бюджета, предложенный президентом, и надеется, что его слова переубедят кого-то из членов Палаты представителей и позволят заблокировать принятие документа. Для одобрения проекта бюджета необходимо простое большинство — 218 из 435 голосов. У республиканцев 220 мест в Палате представителей, а предыдущая версия документа была одобрена с перевесом всего в один голос (215–214).

Если члены Палаты представителей сегодня одобрят законопроект, он отправится на подпись президенту. В противном случае документ ждут доработки и повторное голосование в обеих палатах Конгресса.

Кирилл Сарханянц