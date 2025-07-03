В ХМАО лишили зарплаты депутата, назвавшего Югру исторической родиной узбеков

Дума ХМАО лишила зарплаты и статуса парламентария на постоянной основе депутата Халида Таги-Заде, который заявил, что Югра — историческая родина мигрантов из Узбекистана. Решение об этом было вынесено на голосование думы и принято большинством голосов.

Председатель думы Борис Хохряков на заседании заявил, что коммунист этой репликой нарушил правила депутатской этики и нанес репутационный вред органу государственной власти. Глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко сообщил, что господин Таги-Заде пропускал заседания местного парламента, а также фактически не занимался функциями депутата.

Сам депутат перед голосованием объяснил свое высказывание. «У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Мысль у меня была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Я хотел сказать, что, может быть, люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, общая история, что они хотят стать частью России, что они чувствуют близость к нашей стране»,— сказал член КПРФ (цитата по «РИА Новости»).

Фраза об исторической родине прозвучала на заседании местной думы 29 мая. Господин Таги-Заде заявил, что Югра и часть Тюменской области когда-то была частью Сибирского ханства, а последний правитель которого был из узбекской династии. Он заявил это, когда дума рассматривала вопрос миграционной политики.