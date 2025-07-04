Поспорили по дороге

Подведомственное министерству транспорта Башкирии Управление дорожного хозяйства взыскало с АО «Башкиравтодор» 12,4 млн руб. штрафа и неустойки за сорванные сроки реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка. По расчетам истца, подрядчик должен был выплатить 416 млн руб. Арбитражный суд Башкирии, удовлетворил заявленные требования лишь частично. Суд признал, что генподрядчик допустил формальные нарушения условий госконтракта, однако учел, что завершить строительство ему помешали объективные обстоятельства в виде пандемии и санкций, а также действия самого заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Башкиравтодор" выплатит госзаказчику неустойку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Башкиравтодор" выплатит госзаказчику неустойку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии разрешил спор между государственным дорожным подрядчиком АО «Башкиравтодор» и подведомственным министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ГКУ «Управление дорожным хозяйством» (УДХ РБ). Предметом спора стало исполнение контракта о реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка. УДХ РБ взыскивало с генподрядчика 415,9 млн руб., во встречном иске «Башкиравтодор» требовал у заказчика 313,9 млн руб., но в процессе разбирательства от иска отказался. Первоначальный иск суд удовлетворил частично, обязав исполнителя выплатить 12,4 млн руб. за просрочку.

Трасса Бирск — Тастуба — Сатка соединяет центр и северо-восток Башкирии, связывающая республику с Челябинской и Свердловской областями. Ее реконструкция началась летом 2017 года, когда УДХ РБ и «Башкиравтодор» подписали контракт стоимостью 2,8 млрд руб. (затем в договор вносили изменения, после которых сумма превысила 3 млрд руб.).

40,6 км трассы необходимо было отремонтировать до осени 2021 года, однако сдача объекта неоднократно откладывалась. Сначала дату завершения работ перенесли на 2042 год (столь существенное изменение условий контракта заказчик не комментировал), затем — на 2023-й год, а после — на декабрь 2022-го.

Завершить реконструкцию в назначенные сроки не удалось — участок трассы был сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года, а строивший дорогу подрядчик оказался перед угрозой банкротства. Весной 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров связал сложное финансовое положение «Башкиравтодора» с участием в этом проекте. «Расценки проекта были изначально неприбыльными. Не надо было туда идти. Только там компания «просела» не на один миллиард»,— пояснил он.

Со строительством этой же трассы связан один из двух эпизодов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. По версии следствия, компания под его руководством заключала фиктивные договоры с ООО «Киви» на поставку стройматериалов для реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка, однако в действительности такие услуги не оказывались. По подложным документам было выведено более 132 млн руб., авансированных на реконструкцию из бюджетов Башкирии и России. Уголовное дело в отношении Ильдара Юланова и его сообщников рассматривается Кировским райсудом Уфы, следующее заседание состоится 10 июля.

Претензии к подрядчику у Управления дорожного хозяйства возникли еще в процессе строительства. В июне 2023 года заказчик обратился в арбитражный суд Башкирии с заявлением о взыскании с «Башкиравтодора» 75,1 млн руб. неустойки и 13,9 млн руб. штрафа за срыв сроков реконструкции. После уточнения требований общая сумма неустойки и штрафов достигла 415,9 млн руб.

Подрядчик с размером неустойки не согласился — по его расчетам, сумма не превысила 123,5 млн руб. Кроме этого, «Башкиравтодор» отмечал, что сорвал график из-за антироссийских санкций, которые нарушили цепочки поставок. Компании пришлось за свой счет компенсировать последовавшее за этим удорожание проекта, что привело к убыткам. В декабре 2024 года «Башкиравтодор» заявил встречный иск, в котором просил взыскать с заказчика 313,9 млн руб. неустойки и штрафа, но на заседании отказался от требований.

Отказывая в удовлетворении большей части требований УДХ РБ, суд обратил внимание, что заказчик передал генподрядчику рабочую документацию на 442 дня позже положенного срока, а правки в проект вносил на протяжении 6,5 лет после подписания контракта. Условия договора за время его исполнения изменяли 32 раза.

Также суд согласился, что на сроки исполнения контракта повлияли объективные обстоятельства: пандемия коронавируса и санкции недружественных стран. А допущенные «Башкиравтодором» нарушения признал формальными, так как УДХ РБ не понесло какого-либо ущерба.

Расчет неустойки, произведенный ответчиком, был признан корректным, при этом суд снизил сумму в 10 раз — до 12,4 млн руб.

Телефон пресс-службы АО «Башкиравтодор» вчера был недоступен. В УДХ РБ на запрос «Ъ» не ответили.

Как объяснил «Ъ» партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня, суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. В то же время, подчеркнул он, степень несоразмерности является оценочной категорией, критериев для определения которой нет.

«Управление дорожного хозяйства может обжаловать решение в течение одного месяца после его принятия судом первой инстанции, однако шансы на положительные результаты не высоки»,— считает эксперт.

Идэль Гумеров