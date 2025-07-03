Москалькова попросила Красный Крест активнее посещать российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с директором управления оперативной деятельности Международного Комитета Красного Креста Ясмин Пра-Дессимо. По ее итогам госпожа Москалькова сообщила, что попросила госпожу Пра-Дессимо «активизировать» работу по посещению российских военнопленных и розыску пропавших без вести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Обсудили пути улучшения взаимодействия по вопросам оказания гуманитарной помощи военнопленным, без вести пропавшим и другую гуманитарную проблематику»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

В мае в рамках договоренностей в Стамбуле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «1000 на 1000». В Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан. Во время второго раунда переговоров в июне стороны договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». В течение прошлого месяца Россия и Украина несколько раз сообщали о санитарных и «паритетных» обменах пленными. Сколько военнослужащих были обменяны обеими сторонами — неизвестно.

В феврале агентство AFP со ссылкой на данные МККК сообщало, что количество открытых дел о пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине увеличилось за год более чем вдвое, практически достигнув 50 тыс. В конце декабря 2024 года глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (мирных граждан и военнослужащих с обеих сторон конфликта).

В мае Борис Мишель сообщал, что информацию о пропавших в зоне боевых действий родственниках с 2022 года получили 13,6 тыс. семей с обеих сторон. Еще 116 тыс. дел по поиску пропавших родственников открыто.

Полина Мотызлевская