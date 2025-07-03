Паслер поручил разобраться с недобросовестными застройщиками на Среднем Урале

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области должно подать в суды на недобросовестных застройщиков индивидуального жилья и добиться «массового возвращения» средств людям, заявил врио губернатора Денис Паслер на заседании регионального правительства. По его данным, свердловчане оказались в «заложниках у горе-подрядчиков» в Ревде, Полевском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбест и других городах области. «Среди пострадавших в основном семьи с детьми, нередко многодетные и со льготными кредитами, которые они продолжают платить, так и не въехав в свои дома»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Врио губернатора поручил на заседании регионального правительства сформировать единый реестр пострадавших свердловчан для адресной работы с каждой семьей и разработать механизм, применимый к каждому случаю с недобросовестным застройщиком. «В федеральном законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые купили частные дома до марта 2025 года, в отличие от жилья в многоквартирном доме. Но это не значит, что мы должны оставить наших граждан без помощи. Наоборот — регион обязан включаться в эту работу»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев