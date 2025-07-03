«Шаг этот в первую очередь политический»
Дмитрий Дризе — о турецкой военной базе в Азербайджане
Москва и Баку являются стратегическими союзниками, конфликт подогревается деструктивными силами извне — так в МИД России прокомментировали возникшую напряженность между двумя странами. Тем времени в Азербайджане вновь заговорили о возможности создания в республике турецкой военной базы. Официального подтверждения подобной информации не было. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего повышения градуса противостояния.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
На фоне обострения отношений с Россией в Азербайджане вновь возникли разговоры о создании в стране турецкой военной базы, причем с перспективой дать возможность использовать ее ядерной державе — Пакистану. Сообщил, вернее, не исключил подобного развития событий экс-руководитель администрации президента Эльдар Намазов. Справедливости ради скажем, что он лицо неофициальное, а на уровне каких-либо правительственных источников никакой информации на эту тему не поступало.
В целом история старая, все это активно осуждается с 2020 года, со времен третьей Карабахской войны, в которой Турция всячески помогала Азербайджану. Президент Ильхам Алиев лично опровергал данный факт, называя все эти утверждения политическими спекуляциями. В частности, потому, что все это противоречит официальной позиции страны, которая выступает против какого-либо иностранного присутствия на своей территории. И Реджеп Тайип Эрдоган не раз подтверждал, что в подобном решении нет необходимости, так как союзнику никто в данный момент не угрожает.
Тем не менее, как говорится, жизнь не стоит на месте, и дыма без огня не бывает. Сейчас между все еще союзниками, по крайней мере, официально так принято считать, идет информационная война. Например, в российском медиа-пространстве нередко звучат утверждения вроде того, что Баку — русский город, и неплохо было бы восстановить историческую справедливость. Естественно, в ответ возникла болезненная для России тема очередного расширения НАТО, теперь и на Кавказ. Тем временем западная пресса пишет о неизбежных изменениях, которые ждут регион в результате конфликта двух бывших советских республик.
Собственно, зачем создавать базу, когда Турция и так рядом и всегда может прийти на помощь? Шаг этот в первую очередь политический и говорит о том, что Баку готов развернуться от России в иную сторону, несмотря на исторические и экономические связи. К слову, в эти дни Турцию посетил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Переговоры с Эрдоганом проходили в закрытом режиме. Тем не менее британский министр сделал заявление для прессы, в частности, о многолетней неразрывной дружбе между ключевыми партнерами по НАТО.
Также речь шла о поставке Анкаре истребителей Eurofighter Typhoon. Это к вопросу о восстановлении былого влияния, исторической справедливости и территориальной принадлежности тех или иных земель. Британская корона всегда имела свой интерес в этом регионе и сейчас, конечно, готова использовать любую возможность для своего возвращения в том или ином качестве.
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