«Шаг этот в первую очередь политический»

Москва и Баку являются стратегическими союзниками, конфликт подогревается деструктивными силами извне — так в МИД России прокомментировали возникшую напряженность между двумя странами. Тем времени в Азербайджане вновь заговорили о возможности создания в республике турецкой военной базы. Официального подтверждения подобной информации не было. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает дальнейшего повышения градуса противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На фоне обострения отношений с Россией в Азербайджане вновь возникли разговоры о создании в стране турецкой военной базы, причем с перспективой дать возможность использовать ее ядерной державе — Пакистану. Сообщил, вернее, не исключил подобного развития событий экс-руководитель администрации президента Эльдар Намазов. Справедливости ради скажем, что он лицо неофициальное, а на уровне каких-либо правительственных источников никакой информации на эту тему не поступало.

В целом история старая, все это активно осуждается с 2020 года, со времен третьей Карабахской войны, в которой Турция всячески помогала Азербайджану. Президент Ильхам Алиев лично опровергал данный факт, называя все эти утверждения политическими спекуляциями. В частности, потому, что все это противоречит официальной позиции страны, которая выступает против какого-либо иностранного присутствия на своей территории. И Реджеп Тайип Эрдоган не раз подтверждал, что в подобном решении нет необходимости, так как союзнику никто в данный момент не угрожает.

Тем не менее, как говорится, жизнь не стоит на месте, и дыма без огня не бывает. Сейчас между все еще союзниками, по крайней мере, официально так принято считать, идет информационная война. Например, в российском медиа-пространстве нередко звучат утверждения вроде того, что Баку — русский город, и неплохо было бы восстановить историческую справедливость. Естественно, в ответ возникла болезненная для России тема очередного расширения НАТО, теперь и на Кавказ. Тем временем западная пресса пишет о неизбежных изменениях, которые ждут регион в результате конфликта двух бывших советских республик.

Собственно, зачем создавать базу, когда Турция и так рядом и всегда может прийти на помощь? Шаг этот в первую очередь политический и говорит о том, что Баку готов развернуться от России в иную сторону, несмотря на исторические и экономические связи. К слову, в эти дни Турцию посетил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Переговоры с Эрдоганом проходили в закрытом режиме. Тем не менее британский министр сделал заявление для прессы, в частности, о многолетней неразрывной дружбе между ключевыми партнерами по НАТО.

Также речь шла о поставке Анкаре истребителей Eurofighter Typhoon. Это к вопросу о восстановлении былого влияния, исторической справедливости и территориальной принадлежности тех или иных земель. Британская корона всегда имела свой интерес в этом регионе и сейчас, конечно, готова использовать любую возможность для своего возвращения в том или ином качестве.

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Дмитрий Дризе