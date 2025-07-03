Бывшего совладельца пермского порта могут судить заочно

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело об организации хищения имущества ОАО «Порт Пермь» на сумму свыше 1 млрд руб., сообщает сайт надзорного органа. Обвиняемым по делу проходит экс-председатель совета директоров общества Чарльз Батлер. Заочно ему инкриминируется ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление господин Батлер, который является подданным Великобритании, совершил в 2009-2012 годах вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом. Последний обвинялся в растрате имущества пермского порта на сумму более 1 млрд руб. в 2009–2012 годах. Уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД еще в 2016 году по факту злоупотребления полномочиями. По версии силовиков, господин Кинцл с Чарльзом Батлером разработали преступную схему и вывели земельные участки из АО «Порт Пермь» на одноименное ООО. Затем имущество было продано подконтрольным господину Батлеру структурам по заниженной цене. Уголовное дело в отношении господина Кинцла было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Чарльз Батлер сейчас находится в розыске. По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган может обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении уголовного дела в заочном порядке.