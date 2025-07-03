МЧС разработало порядок обращения со служебными лошадями

МЧС опубликовало для общественного обсуждения новый порядок обращения со служебными животными. В пояснительной записке ведомство указало, что текущий порядок учитывает только работу сотрудников со служебными собаками — однако МЧС использует и лошадей.

Опубликованный документ формулирует требования к приобретению лошадей, их содержанию, лечению, а также меры безопасности при обращении с ними. В частности, документ разрешает допускать лошадь к службе только по достижении ею восьмилетнего возраста. Количество рабочих часов лошади зависит от погодных условий, отмечается в проекте. В среднем максимальное время беспрерывной работы лошади составляет 4 часа, после чего животное должно отдыхать в течение часа.

В требованиях к содержанию лошадей говорится, что для каждой в конюшне должно быть оборудовано отдельное помещение не менее 12 кв. метров (денник). На его двери должна находиться табличка с указанием номера денника, клички лошади, ее масти, породы, инвентарного номера, а также с должностью и фамилией сотрудника, за которым животное закреплено.

Предполагается, что каждая служебная лошадь закрепляется не более чем за двумя работниками. На них возлагается полный уход за ними — купание, чистка копыт, ковка, кормление и поение, уборка денников, а также развитие их физических качеств и характера.

Полина Мотызлевская