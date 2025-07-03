По квалификации и зарплата

В России упал спрос на выпускников юридических вузов. Об этом сообщили опрошенные “Ъ FM” участники рынка. В то же время аналитики портала Superjob подсчитали, что за последний год потребность в юристах снизилась на 20%. А количество резюме, напротив, выросло примерно на такой же процент. По данным исследователей, зарплаты молодых специалистов выросли минимально, прибавка составила от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше всех получают выпускники МГИМО, МГУ и Высшей школы экономики — сейчас они могут рассчитывать на доходы от 150 тыс. руб. в месяц. Но такие запросы не всегда оправданны, отмечает руководитель консалтингового центра «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина: «Основная беда — у молодых юристов слишком большие запросы и низкая квалификация. Плюс плохая подготовка — очень трудно найти стоящего человека не то что со знаниями, а хотя бы с каким-то общим кругозором.

Я ищу юристов по трудовому праву, профессионалов практически нет. Поэтому неудивительно, что брать выпускников не хотят. Отдают предпочтение людям более опытным, потому что зарплатные ожидания необоснованно высоки. Они думают, что сейчас выйдут, и им сразу 150-200 тыс. руб. выдадут без всяких навыков. Если человек говорит, что он является выпускником МГЮА, то за ним приоритет, я его возьму, конечно. Я знаю, какое там качество подготовки. Если более-менее нормальные оценки, это показатель, безусловно.

Сначала я бы предложила практику без зарплаты, так как на него придется тратить время. И выпускник должен быть счастлив, что я его обучаю за счет своего времени.

Такие приходили: сделали трехчасовую консультацию и требовали почасовую оплату, а я два часа исправляла ошибки и не оставила на такой работе камня на камне. Я предложила, что оплата это то, что я эту консультацию поправила, и он теперь знает свои ошибки, воспользовавшись моим временем, чтобы улучшить свои знания».

Потребность в молодых юристах уменьшилась и из-за экономической ситуации в стране, полагает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его словам, именно поэтому в текущих условиях диплом может стать определяющим фактором при приеме нового сотрудника на работу: «Предложение молодых специалистов на рынке увеличилось. Мы в 2025году взяли двух выпускников из МГУ. И их ожидания точно не меньше чем 90-100 тыс. руб. Все зависит от навыков и компетенций тех, кто к нам приходит.

В то же время мы наблюдаем небольшое падение спроса, связанное с тем, что крупные компании непрерывно нанимают сотрудников и пополняют свой штат, но в то же время спрос перераспределяется на юридические консалтинговые услуги. У многих клиентов есть желание так или иначе сэкономить бюджет и лишний раз загрузить свои внутренние отделы, нежели давать работу внешним консультантам. Это связано с тем, что консультанты могут справедливо ожидать либо сохранения текущих поступлений, либо даже моментами их падения от постоянных корпоративных клиентов».

Сейчас выгоднее увеличивать зарплаты уже действующим сотрудникам, уверен управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов, компания которого работает в сфере корпоративного права: «Поскольку сейчас бизнес находится далеко не в лучшем состоянии, то нет необходимости брать людей. Если и нанимают, то только на замену выбывшим. Серьезных расширений у юридических фирм обычно не бывает. Это связано исключительно с экономикой — есть потребность в юристах или нет. Потребность в специалистах моего профиля, обслуживающих компании, напрямую зависит от состояния бизнеса.

Сейчас выгоднее увеличить зарплаты, чем искать новых специалистов».

На данный момент чуть больше половины соискателей на рынке юридических услуг уже работают в других компаниях. Они ищут лучшие условия по зарплате, подытожили аналитики портала Superjob.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин