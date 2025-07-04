Премьера оперы «Эрнани» в Мариинке, спектакли в Театре им. Ленсовета и фестиваль «Опера — всем»

Настал второй месяц лета. Позади ПМЭФ и «Алые паруса», но это не значит, что в городе больше не будет никаких интересных событий. Каждый день может дарить нам впечатления, будь то просмотр спектакля, концерт под открытым небом или же игра оркестра. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише предлагает подобрать программу для отдыха на предстоящих выходных и на неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша оперы «Эрнани»

Фото: Мариинский театр Афиша оперы «Эрнани»

Фото: Мариинский театр

На второй сене Мариинского театра 4 июля состоится премьера романтической оперы «Эрнани». По сюжету, основанному на драме Виктора Гюго, в борьбу за внимание девушки вступают разбойник, король и старик. Эту компанию объединяют аристократическое происхождение и горячая кровь. Их волнуют любовь и честь. Не зря второе слово произносят со сцены 14 раз. Потеря чести в такой системе координат равна социальной смерти, и если ее восстановление потребует физической смерти, герой положит и любовь, и саму жизнь на этот алтарь. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Группа «Браво» сыграет 5 июля большой летний концерт в клубе «Джаггер». Старт творческой деятельности коллектива пришелся еще на 1980-е. За все время артисты выпустили 15 полноформатных альбомов, опробовали разные музыкальные стили: классический рок-н-рол, бит 1960-х, серф и ска. Гости вечера смогут послушать знакомые композиции и закружиться в танце под золотые хиты группы «Браво».

Прикоснуться к классике и проникнуться ею можно на концерте «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts в Петрикирхе 5 июля. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Первый — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии второго — физическое воплощение музыки как явления. В этом концерте организаторы решили «столкнуть» лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль социальной сети ВКонтакте «VK Fest»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фестиваль социальной сети ВКонтакте «VK Fest»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В парке 300-летия 5 и 6 июля традиционно пройдет VK Fest. За несколько лет существования фестиваль стал ярким летним событием не только в Северной столице, но и во всей стране. На огромной территории, сравнимой размером с пятьюдесятью футбольными полями, размещаются сотни интерактивных площадок. В первые июльские выходные на фестивале выступят более 70 артистов, среди которых Anna Asti, «Три дня дождя», «Хлеб», «Элджей», Хаски, Куок, Минаева, «Комната культуры», Джиган, Zoloto, Клава Кока и многие другие. Гости фестиваля смогут послушать любимых музыкантов, попробовать себя в чем-то новом, поучаствовать в мастер-классах, взять автографы у известных блогеров и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Спектакль «Белый. Петербург» 6 июля покажет Театр музыкальной комедии. Действие происходит в России в 1905 году. Вопросы исторического развития империи раскрываются в постановке на примере взаимоотношений одной семьи. Конфликт отца с взрослым сыном, любовные перипетии и противостояние человека и общества с его сложившимися законами — главные сюжетные линии, фоном для которых становится картина раздираемой противоречиями страны.

«Белый. Петербург» поставил режиссер Геннадий Тростянецкий. Он всегда берется за те истории, которые сильно волнуют его самого. Музыку для постановки создал заслуженный деятель искусств РФ, композитор Георгий Фиртич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена балета «Лебединое озеро»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена балета «Лебединое озеро»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

Жители и гости Петербурга 6 и 12 июля смогут насладиться балетом «Лебединое озеро», который в эти вечера будут давать на сцене Эрмитажного театра. Его представит Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Душа русского балета — «Лебединое озеро» — считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром Русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты.

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» 7 июля покажут спектакль режиссера Людмилы Никитиной «Довлатов. Пять углов». Главные роли в нем исполнят артист театра БДТ Антон Шварц, и Алена Ананьева/Анна Нагиева (скрипка). Спектакль — своего рода попытка отразить время и его героев на основе рассказов, стихотворений, передач на радио, писем. При этом «Пять углов» — название ненапечатанного романа Сергея Довлатова и одновременно места, где жил писатель в Ленинграде в период своего литературного становления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Колымские рассказы»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Колымские рассказы»

Фото: Театр имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета даст спектакль «Колымские рассказы» 8 июля. Режиссер Максим Фомин поставил его по одноименному произведению Варлама Шаламова. Шаламов пишет о главенстве физической природы человека над духовной, беспредельном падении, слабости, хрупкости, расчеловечивании. В своем произведении он фиксирует эту неприглядную правду о человеке. И беспощадно аргументирует ее собственным опытом, связанным с шестнадцатью годами, проведенными в лагере.

Автор инсценировки Марк Овчинников заявил, что работа над спектаклем заняла более двух лет. Острое желание рассказать о творчестве Шаламова появилось после того, как он прочел о писателе у Андрея Тарковского в «Мартирологе».

Праздничный концерт «Музыкальные созвездия в Музее Фаберже» с участием звездного десанта исполнителей из Италии, Японии, Армении, Казахстана и России пройдет 8 июля. В музее Фаберже Италию представит знаменитый виртуоз-кларнетист Джампьеро Сабрино, Японию с Казахстаном — фортепианный дуэт лауреатов международных премий Момо Саито и Елмана Ернура, Армению — оперный певец Барсег Туманян (бас).

Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова. В программу мероприятия вошли арии из опер Россини, Глинки, Даргомыжского, Чайковского, сочинение Кожелуха, Концертино для кларнета Доницетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Алексей Гоман

Фото: из личного архива Алексея Гомана Певец Алексей Гоман

Фото: из личного архива Алексея Гомана

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт. На сцене выступят певцы Алексей Гоман и Григорий Чернецов, аккордеонист Петр Дранга. Господин Гоман выйдет на сцену с программой, состоящей из любимых романтических, лирических и ностальгических песен и своими «фирменными» композициями. Специальными гостями праздника станут семьи с долгой и счастливой историей. Представители администрации Петербурга поздравят их на сцене и вручат грамоты и памятные подарки.

Классику русского балета «Лебединое озеро» 9 июля покажут на сцене Михайловского театра. Постановка в авторской версии испанского хореографа Начо Дуато — это скорее фантазия, чем сказка. Хореограф решил уйти от романтики средневековых замков и придворных ритуалов и осовременить историю, сделать ее эмоциональной и человеческой. Действие перенесли в XX век. Начо Дуато использует в своей постановке фрагменты классической хореографии Льва Иванова — Мариуса Петипа, но финальный акт будет полностью новый.

Комедию «Двенадцатая ночь» представят 10 июля в Театре им. Ленсовета. Действие сюжета разворачивается в вымышленной стране — Иллирии. Правитель государства герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Переодевшись в мужскую одежду Виола появляется при дворе герцога. «Молодой человек» Цезарио пришелся по душе Орсино, в него влюбляется Оливия. Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Группа «АукцЫон» 10 июля выступит с концертом на площадке «Зеленая сцена». Одна из самых ярких и оригинальных петербургских групп подарит гостям незабываемую летнюю программу. Экстравагантность, джазовая мелодичность, экспрессия и бесконечная импровизация. Все это — группа «АукцЫон». Музыканты во главе с Леонидом Федоровым продолжают свое исследование музыкальных элементов и алхимических свойств звука.

В Оранжерее Таврического сада 10 июля можно будет послушать композиции группы Queen в исполнении оркестра. Особую атмосферу создаст концерт «Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении "Сезоны Oркестра"». Хиты легендарного коллектива прозвучат в окружении тропических растений и пальм. Прозрачный купол оранжереи наполнится музыкой, ароматом живых цветов и необыкновенным сочетанием рок-хитов в академическом звучании.

В одном из самых загадочных и закрытых особняков города — в особняке Кельха — 11 июля в рамках концерта «Золотой кларнет Италии» выступят выдающиеся исполнители Джампьеро Сабрино и Барсег Туманян. Мероприятие пройдет в рамках музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Исполнители представят программу, подготовленную специально для этой площадки, в нее включили сочинения из цикла философской музыки, размышления Верди, Кабалевского, Чарльза, квинтет для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели Моцарта. Всех гостей вечера перед концертом ждет «путешествие» по сказочному особняку, чьи интерьеры удивляют от зала к залу: готика, рококо, французский ренессанс, барокко, ар-деко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Без вины виноватые»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Без вины виноватые»

Фото: Театр имени Ленсовета

Спектакль «Без вины виноватые» в Театре им. Ленсовета можно будет увидеть 11 июля. Главную героиню истории — артистку Кручинину — судьба привела в город ее молодости. Женщина избегала встречи с ним многие годы из-за страшной трагедии. Тогда, двадцать лет назад, ее предал возлюбленный, а их маленький сын скончался. Прошлое оживает в памяти Кручининой, ей мерещится, что ребенок жив. Артисты провинциального театра из зависти к ее таланту плетут против нее интригу, которая заканчивается прямо противоположным эффектом. Спектакль сделан в стилистике конца XIX века.

Там же 12 июля можно посмотреть спектакль «Воскресение», поставленный по мотивам романа Льва Толстого. Сюжет повествует о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души, в нем также отражена тема банальности зла, которое люди изо всех сил стараются не замечать. Главный герой князь Дмитрий Нехлюдов узнает в несправедливо осуждаемой девушке давнюю знакомую. По молодости он соблазнил ее и оставил, что подвигло девушку пойти по пути порока. Оказавшись в такой ситуации, мужчина впервые за всю жизнь решает поступить по совести и помочь девушке. Однако вместо легкого избавления от вины судьба приготовила Нехлюдову совсем другой дар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Оскароносное путешествие в Особняке Половцова»

Фото: Особняк Половцова Концерт «Оскароносное путешествие в Особняке Половцова»

Фото: Особняк Половцова

Жителям и гостям Петербурга предлагают погрузиться в магический свет свечей и мир мелодий из известных фильмов на концерте «Оскароносное путешествие в особняке Половцова», который пройдет 12 июля. Гости вечера услышат сочинения, которые завоевали сердца миллионов и стали символами вдохновения и творчества. Музыканты исполнят саундтреки к любимым фильмам.

В Петербурге 12 июля пройдет первый деловой турнир по паделу в формате high-level нетворкинга. PADEL & LAW CUP — новый стандарт делового досуга с элементом семейного праздника, где спорт становится площадкой для настоящих сделок и укрепления партнерских связей, формируя топ бизнес-комьюнити на базе популярного вида спорта. Однодневный турнир ориентирован на лидеров и профессионалов, которые ценят не только соревновательный дух, но и качественный нетворкинг. Организаторы выбрали семейный формат турнира, поэтому игроки могут взять с собой супругов, детей и друзей. Состязание завершится ужином в ресторане, его сопроводят музыка и развлечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем»

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем» Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем»

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»

XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» стартует 12 июля. В этом году событие расширит свою географию и представит две оперные постановки в новых локациях. Одной из них станет спектакль «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, который представят в первый день фестиваля. Опера продолжает традиционную для европейского романтизма тему конфликта ментальностей человека Запада и человека Востока, а также поднимает ее на новый уровень драматической правдивости. В этой постановке социальная острота сочетается с традиционными красотами итальянской оперы. Приблизительные отсылки к японскому национальному колориту только подчеркивают богатство и красочность европейской оперной музыки.

Театр им. Ленсовета также порадует театралов показом спектакля «Морфий» по одноименному рассказу Михаила Булгакова. В конце недели, 13 июля, зрители смогут последить за игрой Анны Мигицко и Ивана Шевченко. Рассказ «Морфий» — воспоминания врача, который читает дневник своего покойного друга-коллеги, ставшего морфинистом. Писатель в этом произведении предпринимает попытку подробного исследованием распада личности. Но это не документальное изложение истории болезни, а повествование о гибели человеческого духа.

Подготовила Татьяна Титаева