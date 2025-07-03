Ключ к колонии

Прокуратура Челябинской области запросила шесть лет колонии для бывшего руководителя группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, обвиняемого в мошенническом хищении средств дольщиков при строительстве домов в Челябинске и Копейске. По данным следствия, в деле около 3 тыс. пострадавших, а сумма ущерба составляет 3,8 млрд руб. Предприниматель признает вину лишь частично и считает, что его действия надо квалифицировать как «причинение имущественного вреда», а не мошенничество.



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Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Проблемные объекты достраивали на средства фонда защиты прав дольщиков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Калининском районном суде Челябинска завершается рассмотрение уголовного дела бывшего совладельца и руководителя группы строительных компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Прокуратура Челябинской области запросила для подсудимого шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. и ограничением свободы на один год. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд рассматривает дело Александра Сребрянского с июня 2021 года. 2 июля суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

По версии следствия, в 2015–2019 годах Александр Сребрянский, будучи фактическим руководителем девяти строительных компаний, возводивших 29 жилых многоквартирных домов в Челябинске и Копейске, вывел полученные от дольщиков деньги из оборота под видом расчетов по гражданско-правовым сделкам и потратил по своему усмотрению. В результате эти организации не выполнили обязательства перед 2,7 тыс. дольщиков и нанесли им ущерб на общую сумму 3,8 млрд руб., считает следствие.

В прокуратуре Челябинской области отметили, что долгое рассмотрение уголовного дела связано с большим числом пострадавших и свидетелей — около 3 тыс. человек.

Александр Сребрянский вину признает частично. Он считает, что его действия следует квалифицировать по ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».

В группу компаний «Серебряный ключ» входили ООО «Фирма “Челябстройподрядчик”», «Регионпроект», «Проект “Парковый-1”», «Уралстрой», «Стройинвест», «Стройдом», «Капиталдом» и СК «Радуга». По данным «СПАРК-Интерфакс», почти все они сейчас проходят через процедуры банкротства и ликвидации. Александр Сребрянский управлял и владел компаниями в разное время в период 2010–2017 годов.

Крупнейшими проектами группы компаний «Серебряный ключ» стали жилые комплексы «Радуга» и «Бриз» в Челябинске. Так, ЖК «Радуга» в микрорайоне №51 на Краснопольской площадке должен был состоять из 11 многоквартирных домов, возведение которых началось в 2013 году. В 2018-м стройка остановилась, в 2021-м ее возобновила еще одна компания группы «Серебряный ключ» — ООО «Капиталдом». В январе 2020-го организацию тоже признали банкротом.

В ЖК «Бриз» на улице Набережной в Калининском районе Челябинска планировалось построить восемь домов. Застройщик «Стройинвест» должен был сдать часть домов в 2017 году, а полностью закончить строительство — в конце 2018-го. В итоге к 2019 году оказались готовыми всего два.

Большинство проблемных объектов ГК «Серебряный ключ» были достроены при участии Фонда защиты прав участников долевого строительства Челябинской области.

Первое уголовное дело по факту мошеннического хищения средств дольщиков компаний, входивших в группу «Серебряный ключ», было возбуждено в 2017 году. Тогда следствие сообщало, что застройщик обманным путем завладел деньгами дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1» на общую сумму более 86 млн руб. Компании строили жилые дома в Челябинске и Копейске. С июля по ноябрь 2018-го предприниматель находился под домашним арестом, после чего вышел на свободу под залог 2,5 млн руб.

В 2019 году в отношении бизнесмена возбудили еще одно уголовное дело, связанное со строительством ЖК «Радуга». Прокуратура в ходе проверки выявила, что учредители и руководители ООО «Строительная компания “Радуга”» использовали деньги дольщиков по своему усмотрению и не направляли их на строительство.

Впоследствии уголовные дела в отношении предпринимателя объединили. При передаче материалов в суд в июне 2021 года прокуратура Челябинской области сообщала, что Александр Сребрянский возместил 700 млн руб. ущерба.

В 2021 году в суд также направили уголовное дело учредителя строительной компании «Радуга» Юрия Стеканова, обвиняемого в пособничестве в мошенничестве (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ). Приговор был оглашен 16 июня этого года. По данным прокуратуры Челябинской области, суд признал Юрия Стеканова виновным в пособничестве в причинении имущественного ущерба (ст.33, ст.165 УК РФ) и назначил два года и шесть месяцев лишения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Прокуратура обжаловала это решение.

Ольга Воробьева