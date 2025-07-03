Администрация Рыбинска заплатит за падение ребенка в парке
Рыбинский суд взыскал с администрации города 90 тыс. руб. в пользу местной жительницы, дочь которой пострадала при падении в парке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В январе 2025 года 8-летняя девочка поскользнулась на наледи в парковой зоне на улице Суркова и получила скол передних зубов. В надзорном ведомстве пояснили, что содержанием общественной территории занимается городская администрация.
Прокуратура обратилась в суд с целью взыскания морального вреда в пользу матери пострадавшей девочки. Суд требования удовлетворил и взыскал с администрации 70 тыс. руб. в качестве морального вреда и 21 тыс. руб. в качестве возмещения расходов за лечение.