Производство домокомплектов из клееного бруса открыли в Володарске

На территории опережающего развития (ТОР) «Володарск» в Нижегородской области открыли производство домокомплектов из клееного бруса и малых архитектурных форм ООО «Форами». Объем инвестиций в проект составил 350 млн руб., сообщили в региональном правительстве 3 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Производство включает участки сортировки и сушки пиломатериала, склейки заготовок, изготовления и упаковки деталей. Планируется, что в год будут выпускать до 250 домокомплектов. При выходе на проектные мощности на предприятии будет 45 рабочих мест.

Министр экономразвития области Денис Исмагилов рассказал, что в 2024 году компании выделили из бюджета 37 млн руб. на создание объектов инфраструктуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», земельный совет одобрил выделение участка под это производство в 2021 году. На тот момент объем инвестиций оценивали в 137 млн руб.

Галина Шамберина