Технология синего

В часовом дизайне синий давно стал новым черным и обрел статус универсальной классики. Ему подвластны все стили: от экстра-спортивного до ультра-костюмного. Впрочем, департаменты R&D часовых мануфактур идут дальше, внедряя палитру синего в высокие технологии, например, в производство керамики. В 2025 году сразу несколько брендов выкатили лимитированные серии в керамическом воплощении. Разработчикам пришлось немало колдовать над рецептурой, подбирая состав оксидов и температурный режим обжига, чтобы синий монохром корпусов и браслетов выглядел свежо, строго и стильно.

В год 25-летия культовых часов J12 дом Chanel впервые ушел от привычного контраста черного и белого. Пять лет ушло на разработку керамики оттенка Bleu de Chanel. Креативный директор часового направления Арно Шастен утверждает, что его вдохновил «синий час», краткий миг перед рассветом или закатом, когда небо окрашивается в ровный синий тон, столь любимый фотографами. Из матовой темно-синей керамики с сатинированным эффектом полностью исполнены сразу девять новинок J12: от базовых автоматических трехстрелочников диаметром 38 мм до часов с турбийоном и ювелирных моделей с отделкой синими багетными сапфирами.

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Мануфактура Zenith отмечает 160-летие юбилейной трилогией хронографов из синей керамики. Устойчивый к царапинам и коррозии легкий материал ярко-синего «электрического» оттенка был специально разработан к круглой дате. При этом керамика поддается той же самой финишной обработке, что и сталь: ее можно полировать, сатинировать, обрабатывать пескоструем, придавая деталям корпуса и браслета необходимые блеск и матовость. Трио 160th Anniversary Edition включает Chronomaster Sport и Defy Skyline Chronograph с пятигерцовым калибром El Primero 3600 и Pilot Chronograph с калибром El Primero 3652. Каждая модель выпущена в 160 экземплярах.

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Специалисты Hublot давно приручили керамику и научились придавать ей совершенно фантастические оттенки. Новинка этого года — красивый глянцевый цвет Petrol Blue. В него окрашены модели из юбилейной серии Big Bang в честь 20-летия коллекции: мужской flyback-хронограф и женский трехстрелочник с бриллиантами по безелю. Обе версии оснащены системой быстрой смены ремешка One Click: каучуковый ремень оттенка «синей нефти» можно сменить на стальной браслет.

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Независимая мануфактура Audemars Piguet воспевает небо над долиной Жу, где ровно 150 лет назад двумя семьями было основано часовое предприятие. Новый оттенок керамики Bleu Nuit Nuage 50 воспроизводит цвет циферблата первых Royal Oak 1972 года. Самым трудным в процессе разработки было добиться постоянного цвета и гомогенной насыщенности блоков цветной керамики. Из нового материала изготовлены две модели: ажурный скелетон 41 mm Royal Oak Double Balance Wheel Openworked и автоматический хронограф 42 mm Royal Oak Offshore с керамическим циферблатом Mga Tapisserie. Браслеты со звеньями узнаваемого силуэта также выточены из керамики фирменного оттенка «темно-синего неба с эффектом облачной дымки».

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Нина Спиридонова