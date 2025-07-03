Путин попросил бизнес ввести моду на большую семью

Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с просьбой превратить традиционную семью в модный тренд для населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что на форуме собрались представители самых разных сфер. «Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, — сказал президент на пленарном заседании форума. — Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России» (цитата по Telegram-каналу Кремля).

Президент России также отметил, что власти будут поддерживать семейный бизнес как отдельное направление предпринимательства граждан. Говоря о смысле новых научных и инженерных достижений Владимир Путин заявил, что их главный смысл кроется в повышении качества жизни семей с детьми. По его мысли, «это важно вдвойне, втройне» в условиях демографических вызовов, которые стоят перед Россией.

В стенограмме заседания на сайте Кремля указано, что целью форума является поддержка отечественных компаний с высокой степенью локализации производства. Часть представленных на форуме производителей смогла презентовать свою продукцию лично президенту. В частности бренд одежды «Лён и семья».