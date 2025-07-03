Кремль: Путин и Трамп начали телефонный разговор

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас идет, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль планирует провести брифинг по итогам беседы двух лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Дональд Трамп ранее сообщил, что созвон с российским коллегой был запланирован на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Тогда президенты обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

До этого лидеры созванивались 4 июня. Президент США назвал ту беседу хорошей, но безрезультатной. Главы двух стран обсуждали конфликт на Украине и ядерную программу Ирана.

Анастасия Домбицкая