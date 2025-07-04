Ярославский производитель тракторов регистрирует товарный знак с медведем

ООО Производственное объединение «Ярославский трактор» (Ярославец) подало заявку на регистрацию нового товарного знака. Как свидетельствуют данные сайта znakoved.ru, изображение представляет из себя голову медведя на фоне следа лапы и автомобильного колеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: znakoved.ru Фото: znakoved.ru

Согласно данным заявки, знак будет использоваться для транспортных средств, их комплектующих и в целях рекламы. Заявка поступила 27 июня 2025 года.

ООО ПО «Ярославский трактор» зарегистрировано в Ярославле в 2010 году. Код ОКВЭД — производство тракторов для сельского хозяйства. В настоящее время для производства тракторов используются двигатели ЯМЗ.

Алла Чижова