На Крите из-за пожаров эвакуированы более 1,5 тыс. человек

На греческом острове Крит бушуют природные пожары, сообщает агентство AMNA. В связи с этим власти эвакуировали из ближайших к очагам районов более 1,5 тыс. человек.

Пожары вспыхнули в четверг в районе города Иерапетра. Причиной возгорания кустарников и травы стала сильная жара, установившаяся в регионе и в целом в Европе, а штормовой ветер способствует распространению огня.

К тушению пожаров привлечены более 200 пожарных, 46 машин и вертолеты. Однако огонь уже успел перекинуться на некоторые дома и отели, которые, впрочем, уже были эвакуированы.

Граждане и туристы из пострадавших регионов доставлены на местный крытый стадион. Несколько человек были госпитализированы из-за проблем с дыханием.

Между тем Джордж Царакис, глава ассоциации отельеров региона, заявил Reuters, что из-за пожаров с юго-востока Крита уже уехали около 5 тыс. отдыхающих.

Кирилл Сарханянц