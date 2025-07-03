Продажи новых автомобилей в Нижегородской области сократились на 17,4%

По итогам первого полугодия продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области сократились на 17,4% к январю-июню 2024 года, до 15,3 тыс. машин. Как следует из данных Минпромторга РФ, продажи легких коммерческих автомобилей снизились на треть, до 1,8 тыс. Больше остальных просели сегменты грузовиков и автобусов: падение превысило 71% и 61% соответственно, было продано 491 и 134 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На российском рынке продажи новых легковых автомобилей сократились на четверть, до 526,7 тыс. штук. Продажи легких коммерческих автомобилей упали на 19% и составили 48,8 тыс. машин, грузовиков и автобусов – на 54% (до 27 тыс. и 4,9 тыс. соответственно).

Темпы падения продаж российских автомобилей ниже импортных, отметили в Минпромторге РФ.

Владимир Зубарев