В Самаре студент не смог обжаловать приговор по делу о незаконном доступе к компьютерной информации

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного студента ФГБОУ ВО «ПривГУПС» и его защитника. Изучив материалы дела о совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшего уничтожение и модификацию информации, суд отклонил доводы жалобы о незаконности приговора. Виновность в совершении преступления подтверждена достаточной совокупностью доказательств. Назначенное наказание признано справедливым и соразмерным содеянному. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По материалам дела, студент ФГБОУ ВО «СамГУПС» (в настоящее время «ПривГУПС») незаконно получил доступ к логину и паролю, оформленным на бывшего сотрудника филиала университета. Находясь в университете, он с помощью служебного компьютера получил доступ к содержимому программного обеспечения «1С Университет». В аттестационной ведомости другого студента (его знакомой) он исправил оценку «удовлетворительно» на оценку «хорошо», чем изменил свойства охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее модификацию. После этого студент удалил электронные документы: 88 экзаменационных ведомостей и 35 проектов документов об образовании студентов Саратовского филиала ФГБОУ ВО «СамГУПС».

Промышленный районный суд Самары 27 марта признал студента виновным по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший уничтожение, модификацию компьютерной информации). Ему назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из его заработка ежемесячно в доход государства.

Руфия Кутляева