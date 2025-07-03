Самарского дорожника привлекут к ответственности за пропаганду наркотиков

В Жигулевске Самарской области работника АО «Агентство по содержанию автомобильных дорог» привлекут к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Сотрудник выполнял свои служебные обязанности в кепке с изображением конопли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ОМВД России по г. Жигулевску увидели в этом нарушение ст. 6.13 ч. 1 КоАП России (пропаганда наркотических средств). Принято решение о выделении материала проверки в отдельное производство.

В регионе уже привлекали к ответственности граждан за ношение головного убора с коноплей в общественном месте. В 2020 году был задержан житель Самары, которого обвинили в пропаганде наркотиков. Он находился в сквере имени Куйбышева в бейсболке с коноплей. Для того чтобы определить, что именно изображено на головном уборе, привлекали доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета. Ученый установил, что на кепке был изображен лист конопли посевной, которая является наркотическим растением. Мужчине в итоге назначили штраф в размере 4 тыс. руб.

Андрей Сазонов