В Кургане продлили запрет на посещение лесов

В Кургане продлен особый противопожарный режим из-за угрозы лесных и ландшафтных пожаров. С 4 до 24 июля запрещено посещать леса и въезжать в них на транспорте. Исключение сделано для «Голубых озер» и экопарка «Рябковский», сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Администрация города обязала руководителей предприятий, садовых товариществ и гаражных кооперативов усилить меры по предотвращению пожаров.

Посещение лесов в Курганской области запрещено с 12 апреля. Кроме того, с 11 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

За нарушение запрета на вход и въезд в лес зауральцам грозят штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс., для юридических — от 600 тыс. до 1 млн руб.