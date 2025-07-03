Экс-глава Волжского Виталий Федин получил три года условно за организацию кладбища в лесу

В Самарской области бывший глава Волжского Виталий Федин признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сегодня сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в период с февраля 2018 по март 2023 года господин Федин без утвержденной проектной документации и в нарушение норм действующего законодательства дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

«При этом он использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы»,— подчеркнули в следственном управлении.

Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на три года.

Кроме того, он на два года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Алексей Алексеев