«Молот» объявил состав тренерского штаба

Стал известен полный состав тренерского штаба ХК «Молот» на сезон-2025/2026. Главным тренером, как уже сообщалось ранее, стал Альберт Мальгин. Пост старшего тренера займет Станислав Шальнов. В годы карьеры игрока он выступал в составе московского ЦСКА, омского «Авангарда», нижнекамского «Нефтехимика», новокузнецкого «Металлурга», ХК МВД и московских «Крыльев Советов». В 2004 году в составе омского «Авангарда» стал чемпионом России.

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Тренерскую карьеру Станислав Шальнов начал в 2008 году. Работал с командами «Крылья Советов-2» (Москва), «Спорт-Центр» (Москва), «Центр» (Москва). В сезоне-2014/2015 был тренером МХК «Дмитров» (Дмитров).

Кроме того, в тренерском штабе «Молота» продолжат работу наставник вратарей Дмитрий Хомутов, видеотренер Евгений Литвинов и тренер по физподготовке Александр Бессонов.