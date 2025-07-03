На объектах ПАО «КамАЗ» был введен запрет на пронос пищевой продукции сотрудниками. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «КамАЗе» ввели запрет на пронос еды из-за возможности диверсии

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ В «КамАЗе» ввели запрет на пронос еды из-за возможности диверсии

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Меру объяснили необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления в связи с политической обстановкой и вероятностью диверсий на фоне СВО.

Уточняется, что запрет носит временный характер. До его отмены сотрудникам компании запрещено проносить в здания заказную и магазинную еду. Исключением является домашняя еда в контейнерах собственного приготовления, сделанная для личного употребления. Запрет также распространяется на промтовары, кроме тех, которые используются для служебных обязанностей.

Диана Соловьёва