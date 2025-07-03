Минтранс предложил ввести сбор с нефтеперевозчиков для ликвидации разливов

Минтранс разработал проект, предполагающий создание национального фонда для ликвидации разливов нефти. Согласно документу, фонд будет пополняться за счет аварийно-спасательного сбора (АСС), который будет выплачивать перевозчик нефти. Если нефтепродукты перевозятся через акваторию Северного морского пути, то плата будет взиматься с владельца танкера.

Предполагается, что ставки АСС установят в рублях и для российских, и для иностранных танкеров. Сумма АСС, согласно документу, будет разниться в зависимости от объема перевозимой нефти, длины маршрута и возраста танкера.

Денежные фонды фонда передадут в доверительное управление компании «Морская администрация» (ее создадут специально для фонда) на основании договора с Минтрансом. В случае принятия проекта разработка необходимых нормативно-правовых актов будет завершена уже в четвертом квартале 2026 года, следует из пояснительной записки.

Полина Мотызлевская