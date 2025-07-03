Свердловские строители фиксируют замедление темпов и объемов строительства жилья

Строительные компании Свердловской области, которые занимались жилищным строительством, решили ориентироваться на возведение промышленных объектов, в связи с изменившейся ситуации на рынке, сообщили СРО «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Снижение темпов и объемов жилищного строительства связано с высокими ставками по банковским кредитам. Это влияет на подрядные и проектные компании, увеличивая конкуренцию на рынке на 30%. Представители СРО провели опрос среди свои участников, который показал, что все опрошенные заявили о тенденции к замедлению темпов и объемов жилищного строительства.

По данным Свердловскстата, в январе-мае 2025 года жилищное строительство в регионе снизилось на 2,9%. При этом рост промышленного производства России за 2024 год составил 4,6%.