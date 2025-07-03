Пермский завод «Машиностроитель» возглавил топ-менеджер из Таганрога

Генеральным директором АО «Пермский завод “Машиностроитель“» назначен Александр Шафранович. «С 26 июня 2025 года генеральным директором АО “Пермский завод «Машиностроитель»“ назначен Шафранович Александр Александрович. Он избран сроком на три года»,— сообщает портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее господин Шафранович занимал должность генерального директора таганрогского АО «Звезда-Стрела». Компания входит в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» и специализируется на производстве компонентов для летательных и космических аппаратов.

АО «Пермский завод “Машиностроитель“» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение“». Напрямую корпорация контролирует 21% акций предприятия.