В Перми открылся ресурсный центр добровольчества и благотворительности

В Перми начал работу региональный ресурсный центр добровольчества и благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» (АНО «РЦДИБ ПК») была зарегистрирована в конце апреля 2025 года. Руководителем АНО стала Алина Ювакаева.

Основная цель новой организации — создание благоприятных условий для развития добровольчества (волонтерства) и благотворительности в регионе. Ресурсный центр будет оказывать информационную, консультационную и методическую поддержку участникам волонтерского и благотворительного движения, а также способствовать развитию инфраструктуры для их деятельности.