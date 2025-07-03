В Оренбуржье аграрии приобрели спецтехнику почти на 7 млрд рублей

Сельскохозяйственные товаропроизводители Оренбургской области приобрели технику и оборудованию, общая стоимость которых составила 6,79 млрд руб. Это на 1 млрд руб. больше по сравнению с показателями на июль 2024 года. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сельхозпроизводители разных форма собственности приобрели 287 тракторов (90% от планового задания на год), 147 зерноуборочных комбайнов (87%), 17 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (94,4%) и 393 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Наилучшие показатели по приобретению техники показали Алексеевский, Бузулукский, Грачевский, Илекский, Красногвардейский, Матвеевский, Оренбургский, Переволоцкий, Сакмарский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский районы, а также Соль-Илецкий, Сорочинский и Кувандыкский муниципальные округа.

Обновление парка техники проводится в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области».

Руфия Кутляева