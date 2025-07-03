1,4 тыс. торговых точек Татарстана использовали сервис «наличные на кассе»

По данным на 1 апреля 2025 года 1,4 тыс. торговых точек Татарстана предоставляли сервис «наличные на кассе». Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по Татарстану.

Услуга позволяет покупателям снимать наличные с карты вместе с покупкой на кассе магазина или автозаправки. Сейчас этот сервис доступен во всех районах Татарстана.

Как уточнил управляющий Национального банка по Татарстану Марат Шарифуллин, 20% торговых точек с услугой «наличные на кассе» работает в сельской местности.

Перед оплатой товаров покупателю нужно предупредить продавца о желании получить наличные. Сумма будет включена в чек. За один день можно получить до 5 тыс. руб., а в месяц — до 30 тыс. руб.

Диана Соловьёва