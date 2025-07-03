Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллекции, лицом которой стала теннисистка Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu

Свою связь с теннисом Miu Miu пытается усилить уже давно. Так, в 2022 году появился Miu Miu Tennis Club, который проводил мероприятия в Сен-Тропе и Нью-Йорке. А сейчас продолжением партнерства Miu Miu и бренда New Balance стал проект с американской теннисисткой Коко Гауфф.

На турнирах лета и весны Коко выступает в одежде и обуви от New Balance X Miu Miu, причем как на корте, так и вне его. Для игр Коко подобрали элегантные и, надеемся, удобные теннисные наряды в цветовой палитре темно-синего и белого с акцентами красного для Рима, белого и зеленого с акцентами небесно-голубого для Берлина и белого и королевского синего с акцентами красного для Цинциннати. С обувью еще интереснее: это фирменная обувь теннисистки Coco CG2, кастомизированная New Balance X Miu Miu. Вне корта Гауфф, согласно контракту, тоже ходит в разнообразных нарядах из коллаборации.

Коллекция New Balance X Miu Miu с Коко Гауфф, разумеется, будет доступна и для покупки — с 10 сентября на ограниченный срок в избранных магазинах Miu Miu по всему миру и на сайте компании.

Анна Минакова