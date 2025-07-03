Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает об альтернативных вариантах мероприятий для досуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Вечеринки без алкоголя становятся нормой. Специалисты обратили внимание на события, которые все чаще организуют в качестве альтернатив. Выяснилось, что спрос на новые форматы растет, а те, кто попробовал их однажды, готовы вернуться на танцпол. Речь о так называемых осознанных клубах — там проводят танцевальные вечера со всеми атрибутами, кроме алкоголя и наркотиков.

Исследование, опубликованное в SAGE Journals, показало, что респонденты в возрасте от 25 до 55 лет чаще всего благосклонно относятся к таким мероприятиям. В некоторых случаях они призваны помочь излечить психологические травмы, восстановиться после стресса. Главное преимущество осознанного клаббинга, по мнению участников опроса, — это по -прежнему танцпол с его неизменной энергией, который оказывает терапевтический эффект, воссоединяет тело и дух, как сказали представители фокусной группы. Те, кто получил такой опыт, подтверждали, что танцы под музыку вместе с другими людьми помогают излечить травмы и в целом оказывают мощное положительное влияние на психическое здоровье. Кому-то это помогало справиться с горем, другие были рады позволить себе привычные развлечения, но уже преодолев серьезную зависимость. Еще один плюс «трезвых рейвов» — давление на бюджет не так велико, как на привычных вечеринках.

Ранее СМИ активно рассказывали про такие тренды, как вечеринки в кофейнях — также с целью избежать алкогольного угара. А еще набирают популярность концерты и рейвы до 22:00, чтобы веселиться успевали и семейные. Очевидно после пандемии у взрослых людей есть запрос на танцевальные форматы, но и заботы о здоровье стало больше. Здесь явно еще есть пространство для экспериментов с форматами.

Яна Лубнина