Опасного для древесины черного усача выявили в Нижегородской области

Специалисты Россельхознадзора при проверке 30 га территории в Уренском округе Нижегородской области выявили карантинный объект — черного соснового усача. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства 3 июля 2025 года.

Вредителя нашли при энтомологическом исследовании сборов из феромонных ловушек.

Черный сосновый усач достигает 3 см в длину. Он повреждает все хвойные деревья, но наиболее сильно сосну обыкновенную. Взрослые жуки обгрызают тонкую кору, делая молодые деревья легкой добычей для своего потомства. Личинки прогрызают ходы в дереве, из-за чего оно погибает.

Жуков-усачей относят к опасным техническим вредителям древесины, они наносят урон пиломатериалам, а также переносят опасного паразита — сосновую стволовую нематоду, которая тоже вызывает гибель деревьев.

Галина Шамберина