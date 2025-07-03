Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в Татарстане введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани. Они были сняты спустя около 2,5 часов. Шесть самолетов, летевших на столицу Татарстана, были перенаправлены на запасные аэродромы.

На территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. В пресс-службе республики предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета.